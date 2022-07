Ciclista guaçuano é campeão dos Jogos Escolares na categoria sub 14

A equipe de ciclismo da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Mogi Guaçu (SEL) esteve presente em duas competições realizadas no último final de semana. No sábado, dia 9 de julho, a disputa foi no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, onde aconteceu o GP São Paulo de Ciclismo e, no sábado e também no domingo, dia 10 de julho, em Americana, palco dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (JEESP).

O ciclista Fábio Rodrigues Braga Junior foi o único representante da equipe guaçuana pela categoria sub 14 nos Jogos Escolares. Ele, que recentemente conquistou o título brasileiro de ciclismo de estrada, foi campeão geral com dois pontos na frente do segundo lugar. O ciclista, após três provas diferentes, provou que está em ótima fase e irá representar o Estado de São Paulo nos Jogos Escolares Brasileiro de Ciclismo que será realizado no Rio de Janeiro.

“Na resistência, o Fabio mostrou porque é o campeão brasileiro e conseguiu controlar toda a corrida neutralizando todas as possibilidades de seus adversários chegarem na frente dele e, na chegada, ele fez o 1º lugar terminando campeão geral”, comentou o técnico da equipe de ciclismo de Mogi Guaçu, Celso Lucas.

GP SP

O GP São Paulo de Ciclismo contou com a participação de 800 ciclistas. A equipe guaçuana foi representada pelos atletas Marcos Paulo Silva, Fábio Rodrigues Braga e Valdinéia da Silva Brandino dos Santos. Pela categoria Master 30 e +, Valdinéia completou a corrida, mas não conseguiu a classificação entre os cinco melhores colocados que subiram no pódio, assim como Marcos Paulo, que competiu pela categoria Open A de 17 a 35 anos, e Fabio Rodrigues Braga, que pedalou pela categoria Open B de 36 e + anos.