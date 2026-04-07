Ciclista morre após ser atropelado por carro em rodovia de Santo Antônio de Posse

Acidente ocorreu na manhã desta terça-feira na SP-340 e mobilizou equipes de resgate e Polícia Rodoviária

Um ciclista morreu após ser atingido por um carro na manhã desta terça-feira, dia 7 de abril, na rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Santo Antônio de Posse.

De acordo com informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo, o acidente aconteceu por volta das 9h, na altura do km 140. O veículo seguia no sentido Norte quando colidiu lateralmente contra a bicicleta, que cruzava a faixa de rolamento.

Segundo a concessionária responsável pela via, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O motorista do carro não se feriu.

Após o acidente, a faixa da esquerda permaneceu interditada, com o tráfego fluindo pela faixa da direita, sem registro de congestionamento. O veículo envolvido ficou no canteiro central da rodovia.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar Rodoviária, que adotou as medidas necessárias no local.

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