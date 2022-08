Ciclistas de Casa Branca e Águas da Prata recebem orientações de segurança

Na última sexta-feira, 19 de agosto, foi comemorado o Dia Nacional do Ciclista. E a Renovias não poderia deixar de aproveitar a data para orientar os condutores das bicicletas sobre cuidados na hora de sair para o “pedal”.

Na manhã deste domingo (21), uma ação simultânea nas bases

da PMR (Polícia Militar Rodoviária) na SP-342, Km 235+110 (pista Oeste), em Águas da Prata e na SP-340, Km 238 (pista Norte), em Casa Branca, orientou cerca de 100 ciclistas sobre os riscos de pedalar pelo acostamento da rodovia e sobre os cuidados necessários.

“O que todo ciclista deve ter em mente é que a rodovia é um local perigoso para pedalar. Por isso, a atenção deve ser redobrada e é fundamental o uso de equipamentos de segurança, como capacete e adesivos refletivos”, destacou o coordenador de tráfego da Renovias, Alexandre Bueno da Silva.

Durante a ação que contou com o apoio da PMR (Polícia Militar Rodoviária) e da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), foram distribuídos folhetos com os cuidados que os ciclistas deverão ter ao pedalar nas rodovias, além da entrega de brindes, como squeezes, adesivos e coletes refletivos.