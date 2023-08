CIDADE RECEBERÁ PROJETO CINE RENOVIAS COM EXIBIÇÃO GRATUITA DE FILMES

Mogi Mirim receberá nos dias 17 e 18 de agosto, o projeto Cine Renovias, uma iniciativa da NG Produções Culturais, com apoio da Cepar Cultural e patrocínio da Concessionária Renovias, numa parceria com a Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação. Por meio de um cinema itinerante, com exibições gratuitas de filmes, em uma infraestrutura completa montada sobre um caminhão, o projeto tem como essência levar mais cultura e entretenimento para os moradores da cidade. Haverá exibições para os alunos da rede municipal e também para a população.

A estrutura será montada atrás da Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) ‘Professor Humberto Brasi’, no Jardim Paulista. Durante todo o dia, nas duas datas, turmas de alunos do próprio Humberto Brasi e da Emeb Edna Fávero Choqueta, participarão do projeto, com exibições exclusivas para eles. No entanto, às 18h30, tanto no dia 17, quanto no dia 18, a população contará com uma sessão exclusiva aberta ao público. Como as vagas são limitadas, os interessados devem comparecer antecipadamente ao local, no dia do evento, para retirar os ingressos.

Estruturado em um caminhão, o cinema móvel visa ampliar o acesso aos equipamentos culturais. Ao chegar no local de destino, as laterais do caminhão se expandem, transformando-o em uma verdadeira sala de cinema, com telão, climatização e poltronas para acomodar até 91 pessoas por sessão, além de pipoqueira, dispenser para refrigerante e banheiros.

Os filmes a serem exibidos foram especialmente escolhidos e prometem diversão e entretenimento para a garotada da região. Os Minions 2: A Origem de Gru e Sing 2 serão as opções que serão exibidas nas sessões agendadas para os alunos. Nas sessões abertas, serão exibidos os filmes: Dora e a Cidade Perdida, no primeiro dia; e Abominável, no segundo dia do projeto.

Além disso, buscando a inclusão de todos os públicos, serão disponibilizados filmes com acessibilidade, adaptados com legendagem descritiva e Libras. Em todas as sessões, os participantes ganham pipoca e refrigerante.

O Cine Renovias é um projeto aprovado pelo Ministério da Cultura e viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura.