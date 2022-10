Cidade terá 24 pontos de fiscalização eletrônica de velocidade

Mogi Guaçu passa a contar, ao longo dos próximos 45 dias, com 24 radares para fiscalização eletrônica de velocidade no trânsito. A instalação e posterior operação dos equipamentos será feita por empresa contratada a partir de processo licitatório aberto pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade. Antes do início da operação, ampla campanha irá alertar motoristas a respeito do controle e monitoramento.

O contrato, de acordo com a Secretaria, prevê locação, instalação, operação e manutenção de equipamento fixo de controle de velocidade, de controle de restrição veicular, de equipamento fixo com registrador de velocidade, avanço semafórico e parada sobre a faixa, além do sistema integrado para gerenciamento de imagens e processamento das informações geradas.

A empresa vencedora já realizou a avaliação e simulação dos aparelhos e do sistema de trânsito. Agora, toda a estrutura está sendo instalada em vias do município, como a Avenida Suécia, Rua 15 de Novembro (avanço de sinal e parada em faixa), Avenida Emília Marchi Martini e Avenida dos Trabalhadores, sendo nesta última via o equipamento de restrição veicular para a contagem de eixos antes da travessia da ponte.

O secretário de Obras e Mobilidade, José Antônio Ortiz Bueno, explicou que, nesta primeira etapa, o município terá 24 pontos de radares e um de restrição veicular. Como já acontecia anteriormente, os equipamentos vão monitorar as vias de maior fluxo de veículos e pontos considerados perigosos para motoristas e pedestres.

“É sempre bom ressaltar que os pontos foram definidos após análise e estudos técnicos que levam em conta fatores como acidentalidade, potencial de risco, características das vias, fluxo de veículos e pedestres, entre outros. Em sua maioria, os pontos em que os equipamentos estão sendo implantados já contavam com fiscalização eletrônica anteriormente”, ressaltou o secretário. “É uma medida que visa ampliar a prudência e segurança no trânsito”.

De acordo com ele, após a finalização do processo de infraestrutura e ajustes, os equipamentos passarão por aferição e programação. Somente depois destas etapas é que a Secretaria de Obras e Mobilidade irá definir uma data para o início da operação. “Toda a população será devidamente avisada sobre o início do monitoramento, lembrando que os radares evitam os excessos nas ruas e promovem segurança para motoristas e pedestres”, comentou.

Entre os equipamentos que estão sendo instalados, os chamados híbridos verificam a velocidade, avanço semafórico e parada sobre a faixa. A cidade contará com quatro equipamentos deste tipo: na Avenida Emília Marchi Martini, em cruzamento com a Avenida dos Trabalhadores; Rua XV de Novembro com a Rua João da Rocha Franco; e Avenida Mogi Mirim com a Rua Araraquara, sendo essa nos dois sentidos da via.

LOMBADA ELETRÔNICA

FUNÇÃO

VELOCIDADE

Av. dos Trabalhadores, próximo à antiga estação (ambos os lados)

Velocidade Display

60

Rua Ulisses Leme, próximo ao n° 1560 (faixas 1 e 2)

Av. Mogi Mirim, próximo ao n° 1499 (faixas 3 e 4)

Velocidade Display

60

Av. Pres. Tancredo Almeida Neves, próximo ao n° 1950

Velocidade Display

60

Av. Nove de Abril, próximo ao n° 279

Velocidade Display

50

Rua Chico de Paula, próximo ao n° 189

Velocidade Display

50

RADARES

Av. Pref. Nico Lanzi, próximo ao n° 2400

Velocidade

60

Av. Pref. Nico Lanzi, próximo ao n° 1491

Velocidade

60

Av. Mogi Mirim, próximo ao n° 2591

Velocidade

60

Av. Brasil, próximo à Rua Francisco Franco de Godoy Bueno

Velocidade

60

Av. Brasil, a 600mts da Av. Paula Amorim

Velocidade

60

Estrada Mun. Vicente Ortiz de Camargo, a 50mts da Av. Nagib Matte Merhej

Velocidade

60

Rua Paula Bueno, a 80 mts da Av. Nagib Matte Merhej

Velocidade

60

Av. Júlio Xavier da Silva, próximo ao n° 640

Velocidade

60

Av. dos Trabalhadores, próximo ao n° 2688

Velocidade

60

Av. Suécia, próximo ao n° 2058

Velocidade

60

Av. Suécia, oposto ao n° 2058

Velocidade

60

Rua José de Alvarenga, próximo ao n° 376

Velocidade

60

Av. Pres. Tancredo Almeida Neves, próximo ao n° 1775

Velocidade

60

Av. Tancredo Almeida Neves, oposto ao n° 1415

Velocidade

60

RADAR HÍBRIDO

Av. Emília Marchi Martini com Av. dos Trabalhadores

V. P. A

60

Rua XV de Novembro com Rua João da Rocha Franco

P. A.

40

Av. Mogi Mirim com Rua Araraquara

V. P.

60

Av. Mogi Mirim com Rua Araraquara

V. P. A.

60

RESTRIÇÃO VEICULAR

Av. dos Trabalhadores, a 100mts da Ponte de Ferro Oscar Martini

PESO

60