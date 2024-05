Cine Arte volta a Mogi Mirim levando a magia do cinema para as escolas públicas

Projeto inclui a realização de oficinas na EMEB Prof. Humberto Brasi e sessões de cinema com estrutura inflável gigante em dois diferentes locais

Oficina de cinema para alunos da rede municipal | Imagem: Divulgação Perfectto Projetos

Alunos de escolas públicas de Mogi Mirim (SP) estão tendo mais uma oportunidade de mergulhar no mundo do cinema através da realização das oficinas do projeto social Cine Arte II. As aulas acontecem entre os dias 20 e 22, na EMEB Prof. Humberto Brasi, das 13h30 às 17h30, sempre em contraturno escolar. A primeira edição do projeto na cidade foi realizada em 2023.

Voltada à crianças e adolescentes de 6 a 16 anos, a ação tem como objetivo oferecer as ferramentas necessárias para a criação de projetos cinematográficos que abordem, de forma lúdica, temas como sustentabilidade, preservação da água, consumo consciente, responsabilidade no trânsito, energia, reciclagem, mobilidade urbana e alimentação saudável.

Na primeira etapa, o projeto Cine Arte II inclui a realização de três dias de oficinas. Divididos em grupos de no máximo cinco alunos, os adolescentes têm contato com os principais conceitos do mundo do cinema como: filmagem, enquadramento de cenas, noções de equipamentos de vídeos, edição, escolha de trilha, criação de personagens, roteiro e iluminação. Além disso, também têm a oportunidade de imergir nos gêneros de filmes de ficção, documentários, entre outros.

Ainda nas oficinas, os alunos realizam a gravação de depoimentos e captura de imagens. Sempre seguindo o roteiro escrito previamente. O último dia de oficina é dedicado à edição dos curtas, com a inserção de trilha e legendas.

Apresentações A segunda etapa do projeto na cidade acontece nos dias 4 e 5 de junho em dois locais: EMEB Professora Edna Fávero Choqueta e E.E. Prof. Antônio José Peres Marques. A programação inclui a realização de sessões de cinema, interações teatrais e workshops sobre uso de água e energia, reciclagem e segurança no trânsito. Também serão exibidos os curtas-metragens produzidos durante a Oficina de Cinema pelos alunos da EMEB Prof. Humberto Brasi. Ao todo, serão quatro sessões por dia de programação (horários abaixo).

Para acolher a ação cultural, será montada uma estrutura gigante de cinema inflável, com 15 metros de comprimento e quatro metros de altura, equipada com telão, projetor de áudio e vídeo, além de almofadas para acomodação do público. E não é só isso. Para deixar a programação ainda mais divertida, todos os presentes terão direito a pipoca.

Ao final de cada sessão, as crianças e adolescentes levarão para casa um livreto com explicações sobre os temas que foram abordados nos curtas-metragens.

Projeto Cine Arte II O Cine Arte II é um projeto itinerante que tem como objetivo aproximar crianças e adolescentes do mundo das artes, promover acesso à cultura e conscientizar sobre temas de grande importância para o futuro como a preservação dos recursos naturais, sustentabilidade, entre outros.

O Cine Arte é uma realização da Perfectto Projetos por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Rouanet), com patrocínio da Tenneco. A ação conta com apoio da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim (SP), por meio da Secretaria Municipal de Educação, e da Diretoria de Ensino do Estado de São Paulo.

“Nosso objetivo é democratizar o acesso à cultura e fortalecer o papel da arte como agente de mudança social. Acreditamos que proporcionar aos jovens a oportunidade de expressarem-se artisticamente é fundamental para estimular o pensamento crítico e promover a conscientização. Esperamos que, ao se envolverem com a arte, eles também se tornem multiplicadores de importantes mensagens de reflexão e conscientização para suas comunidades. Estamos confiantes de que esse é um passo essencial para construir cidadãos mais conscientes e engajados para o futuro”, declara Paulo Reis, diretor de Relações Públicas da Perfectto Projetos.

Antes de Mogi Mirim (SP), o projeto também foi realizado na cidade de Mogi Guaçu (SP).

Sobre a Perfectto Projetos A Perfectto Projetos é uma empresa especializada na gestão e produção de ações esportivas e culturais, viabilizadas por mecanismos de incentivos fiscais. Os projetos têm como objetivo garantir o acesso à cultura, esporte e lazer para cidadãos e cidadãs de todas as idades e classes sociais.

A Perfectto traz em seu portfólio a realização de diversos projetos próprios, além de ações executadas em parceria com empresas culturais, grupos de teatro e ONGs. Os projetos abrangem desde a produção de eventos culturais de grande porte em praças públicas, até a circulação de projetos em escolas públicas e entidades assistenciais.

Mais informações: Facebook: Perfectto Projetos Instagram: @perfectto_projetos Sobre a Tenneco A Tenneco é um dos principais designers, fabricantes e comerciantes de produtos automotivos, a nível mundial, para clientes de equipamentos originais e pós-venda, através dos nossos quatro grupos de negócios, DRiV, Performance Solutions, Clean Air e Powertrain. A Tenneco ainda vem impulsionando avanços na mobilidade global, fornecendo soluções tecnológicas para mercados globais diversificados, incluindo veículos leves, caminhões comerciais, off-road, industriais, de automobilismo e mercado de reposição.



PROGRAMAÇÃO

1ª etapa – Oficina de Introdução Básica de Cinema

EMEB PROF. HUMBERTO BRASI Endereço: Rua Ferreira Lima, s/n – Jd. Paulista, Mogi Mirim Data: 20, 21 e 22 de maio | Horário: das 13h30 às 17h30 Participação: exclusiva para alunos

2ª etapa – Apresentações

EMEB PROFESSORA EDNA FÁVERO CHOQUETA Endereço: Rua Sebastião Eusébio de Oliveira, 380 – Jardim Nazaret Data: 4 de junho | Horário: 8h | 9h40 | 13h10 | 15h Participação: exclusiva para alunos E.E. PROF. ANTÔNIO JOSÉ PERES MARQUES Endereço: R. Peru – SEHAC, Mogi Mirim Data: 5 de junho | Horário: 8h40 | 10h30 | 13h20 | 15h Participação: exclusiva para alunos

Mais informações: https://cinearte2.perfecttoprojetos.com.br/

Imagem: Perfectto Projetos/Divulgação