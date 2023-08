Cine Renovias exibe filmes gratuitos em 12 cidades da região

A partir de amanhã, a NG Produções Culturais com apoio da Cepar Cultural e patrocínio da Renovias vão levar mais cultura e entretenimento para os moradores das cidades de atuação da concessionária, com o projeto Cine Renovias – um cinema itinerante com exibições gratuitas de filmes, com uma infraestrutura completa.

O projeto visitará 12 municípios no Estado de São Paulo. Jaguariúna, Santo Antonio de Posse, Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Estiva Gerbi, Espírito Santo do Pinhal, Aguaí, São João da Boa Vista, Águas da Prata, Casa Branca, São José do Rio Pardo e Mococa vão receber o cinema gratuito. Os municípios farão parte do roteiro que será realizado entre os dias 10 de agosto e 19 de setembro.

A carreta permanecerá por dois dias em cada cidade e os filmes serão exibidos em cinco sessões diárias. Durante todo o dia, turmas de alunos das escolas públicas locais poderão conferir os filmes em sessões agendadas, de acordo com a demanda escolar.

Já às 18h30, a população contará com uma sessão exclusiva aberta ao público. Como as vagas são limitadas, os interessados devem comparecer antecipadamente ao local, no dia do evento, para retirar os ingressos.

A estrutura do cinema móvel

Estruturado em um caminhão, o cinema móvel visa ampliar o acesso aos equipamentos culturais. Ao chegar no local de destino, as laterais do caminhão se expandem, transformando-o em uma verdadeira sala de cinema, com telão, climatização e poltronas para acomodar até 91 pessoas por sessão, além de pipoqueira, dispenser para refrigerante e banheiros.

Os filmes

Os filmes a serem exibidos foram especialmente escolhidos pela Renovias e prometem diversão e entretenimento para a garotada da região.

Os Minions 2: A Origem de Gru e Sing 2 serão algumas das opções que serão exibidas nas sessões agendadas para os alunos. Nas sessões abertas serão exibidos os filmes: Dora e a cidade perdida, no primeiro dia; e Abominável, no segundo dia do projeto.

Além disso, buscando a inclusão de todos os públicos, será disponibilizado filmes com acessibilidade, adaptados com legendagem descritiva e LIBRAS. Em todas as sessões, os participantes ganham pipoca e refrigerante.

O Cine Renovias é um projeto aprovado pela Ministério da Cultura e viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Renovias.

Serviço

Jaguariúna/SP

10 e 11 de agosto

Local: Praça Basaglia – Parque dos Lagos (em frente ao Labareda)

Endereço: Rua Basaglia – Jardim Novo Horizonte

Santo Antonio de Posse/SP

14 e 15 de agosto

Local: Praça Matriz

Endereço: Praça Cel. David Batista, 14

Mogi Mirim/SP

17 e 18 de agosto

Local: Atrás da EMEB Professor Humberto Brasi

Endereço: Rua Sebastião Euzébio – Jardim Paulista

Mogi Guaçu/SP

21 e 22 de agosto

Local: Praça do Jardim Ypê I

Endereço: Rua Valdomiro Faganelo

Estiva Gerbi/SP

24 e 25 de agosto

Local: Praça Central Comendador Lourenço Gerbi

Endereço: Rua Augustinho De Colli, 15 – Centro

Espírito Santo do Pinhal/SP

28 e 29 de agosto

Local: Em frente EMEB João Baptista Antônio Tamaso I

Endereço: Rua Francisco Baiocchi, Jardim Brasil

Aguaí/SP

31 de agosto e 01 de setembro

Local: Em frente ao Ginásio Domingão

Endereço: Av. Milanês Vasconcellos, 375-435 – Parque Interlagos

São João da Boa Vista/SP

04 e 05 de setembro

Local: Antigo Paço Municipal

Endereço: Av. Durval Nicolau, 129 – Parque Colinas do Mantiqueira

Águas da Prata/SP

07 e 08 de setembro

Local: Praça da Bandeira

Endereço: Centro

Casa Branca/SP

11 e 12 de setembro

Local: Em frente à Igreja Matriz

Endereço: Praça Barão de Mogi Guaçu, S/N

São José do Rio Pardo/SP

14 e 15 de setembro

Local: Em frente ao DEC (Departamento de Esportes e Cultura)

Endereço: Av. Euclides da Cunha, 145 – Centro

Mococa/SP

18 e 19 de setembro

Local: Praça da Cidadania

Endereço: Av. Monsenhor Demóstenes Paraná Brasil Pontes

Sobre a Renovias: A Renovias Concessionária S/A administra rodovias através do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo. A malha viária da Renovias possui uma extensão de 345,6 quilômetros e liga Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca).

Sobre a NG Produções Culturais: Realizando ações direcionadas à valorização da cultura, a NG Produções Culturais vem atuando no desenvolvimento de projetos culturais desde a sua elaboração, enquadramento nas leis de incentivo, captação de recursos e execução. As ações são direcionadas, sempre com foco sociocultural e funcionam também como ferramentas de marketing e comunicação para as empresas que apoiam os projetos.