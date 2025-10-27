Cine Sicredi retoma apresentações nessa semana com a animação Lilo & Stitch

Exibições estão acontecendo nas regiões Norte, Centro e Centro Leste Paulista

Nessa semana, o projeto Cine Sicredi retoma o circuito de exibições de filmes com apresentações nas cidades de Casa Branca (28/10), Santo Antonio do Jardim (29/10), Espírito Santo do Pinhal (30/10) e Estiva Gerbi (1ª/11). No total, a animação Lilo & Stitch terá 16 sessões nas regiões de atuação da Sicredi Dexis: Norte, Centro e Centro Leste Paulista.

Os filmes vêm sendo exibidos em um telão inflável gigante e as sessões terão distribuição de pipoca e refrigerante grátis. Neste mês, o projeto Cine Sicredi já esteve nas cidades de Tapiratiba, Águas da Prata, Itobi, Tambaú e Santa Cruz das Palmeiras.

Acompanhe as datas das próximas sessões:

Casa Branca/SP

📅 Data: 28 de outubro de 2025 (terça-feira)

📍 Local: Praça Barão de Mogi Guaçu

⏰ Horário: 19h

Santo Antonio do Jardim/SP

📅 Data: 29 de outubro de 2025 (quarta-feira)

📍 Local: Praça João Pessoa, 147 – Centro

⏰ Horário: 19h

Espírito Santo do Pinhal/SP

📅 Data: 30 de outubro de 2025 (quinta-feira)

📍 Local: Auditório da Estação Ferroviária – Largo São João

⏰ Horário: 20h

Estiva Gerbi/SP

📅 Data: 1ª de novembro de 2025 (sábado)

📍 Local: Praça Central – Avenida Ângelo Zanco – Centro

⏰ Horário: 19h30

Nas demais cidades a apresentações acontecerão em Conchal (4/11), Engenheiro Coelho (6/11), Cordeirópolis (8/11), Santa Gertrudes (11/11), Ipeúna (12/11), Charqueada (15/11) e Iracemápolis (18/11). Nessa nova temporada, mais uma vez, o Cine Sicredi conta com a parceria da Icatu Coopera.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 9 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.900 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.