McDonald’s de Jaguariúna é revitalizado e ganha novo espaço para crianças

Unidade localizada no Centro ampliou o ambiente climatizado, recebeu novo brinquedo, menus digitais no drive, lanches temáticos da Copa e posto de troca de figurinhas

O McDonald’s de Jaguariúna está de cara nova. A unidade passou por revitalização e recebeu melhorias voltadas ao conforto dos clientes, à praticidade no atendimento e à diversão das crianças.

Entre as novidades está um novo espaço climatizado, pensado para oferecer mais comodidade às famílias que frequentam o local. A área infantil também foi renovada e agora conta com um novo brinquedo, que passa a ser uma das atrações da unidade para o público infantil.

A modernização também inclui novos menus digitais no drive, que facilitam o acesso ao cardápio e tornam o processo de escolha e pagamento mais ágil para os clientes.

Outra novidade da unidade são os lanches temáticos da Copa, que integram a programação especial da rede.

O restaurante também passou a contar com um posto de troca de figurinhas da Copa, criando um ponto de encontro para colecionadores e famílias que participam da tradição de completar álbuns. Esse posto funcionará todos os domingos, no horário das 10h às 15h.

No cardápio sazonal, o destaque fica por conta do Grimace Shake, bebida inspirada em um dos personagens mais conhecidos da marca. O produto tem apelo especial entre os fãs da rede e reforça a proposta de oferecer novidades por tempo limitado ao público.

Com localização privilegiada na região central de Jaguariúna, a unidade busca unir praticidade, conforto e entretenimento em um mesmo espaço. A revitalização reforça o restaurante como opção para refeições rápidas, encontros em família e momentos de lazer com as crianças.

Serviço

O McDonald’s de Jaguariúna está localizado na Rua Cândido Bueno, 746 – Centro, Jaguariúna – SP.