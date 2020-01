“CINE UNIVERSO” LEVA PÚBLICO A UMA VIAGEM PELO ESPAÇO EM JAGUARIUNA

O “Cine Universo”, um planetário itinerante atraiu muita gente para o Parque dos Lagos no fim de semana. Adultos e crianças fizeram fila para conferir as sessões durante a manhã e à tarde, com entrada gratuita.

Em um espaço climatizado com capacidade para até 60 pessoas por sessão o público pôde fazer uma viagem ao espaço através de uma projeção digital em 360º. Cada detalhe foi reproduzido com fidelidade e os visitantes puderam apreciar os planetas, o Sol, meteoritos, cometas, galáxias e estrelas.

Além disso, no planetário itinerante trazido para Jaguariúna pela secretaria de turismo e cultura, também foi possível passar pelas fases da Lua e descobrir a influência desse satélite na Terra. Até uma aula foi dada sobre como identificar constelações zodíacos, o Cruzeiro do Sul e pontos cardeais.

Reportagem: Lícia Mangiavacchi – Foto: Ivair Oliveira