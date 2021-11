Circo dos Sonhos leva magia e encanto ao Buriti Mogi Guaçu

Clientes ganham um par de convites a cada R$ 150 em compras feitas no

shopping

Levar as crianças e adolescentes para uma aventura fantástica num reino mágico cheio de ação e encantamento. É essa a missão do Circo

dos Sonhos, que desembarca no Buriti Shopping Mogi Guaçu, a partir da próxima sexta-feira (5) para uma temporada inédita na cidade.

Para garantir o embarque de toda família no espetáculo, o Buriti Shopping Mogi Guaçu promove o “Compre e Ganhe, Circo dos Sonhos”. Vai funcionar assim: a cada R$ 150 em compras nas lojas participantes, o cliente pode trocar por 1 par de ingressos. A promoção, que garante 1.000 ingressos aos clientes, se encerra no dia 24 de novembro, último dia do espetáculo circense.

A gerente de marketing do shopping, Bruna Marcon, explicou que o Circo dos Sonhos está sendo montado no estacionamento principal do mais importante complexo de compras, lazer e entretenimento do município.

Para ganhar o par de ingressos será preciso apresentar os comprovantes de compras, com valores acima de R$ 150 e fazer um cadastro informando o número do CPF. O cliente poderá cadastrar o documento apenas uma única vez.

“Estamos felizes em poder receber o circo e poder oferecer essa atração aos clientes. O espetáculo é encantador e tem uma história

que emociona o público. Vale à pena vir com toda a família e amigos. É uma super produção, com mais de 150 pessoas envolvidas no

espetáculo como produtores, diretores, figurinistas, cenógrafos, bailarinos, entre outros”, disse Bruna.

Presidente voluntário da Universidade Livre do Circo, projeto social instalado na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, que dá aulas

circense para mais de 350 jovens, o ator Marcos Frota estará presente na estreia, no dia 5. “Esse é um espetáculo criado para toda a

família com muito carinho. Um show lúdico que oferece aos adultos a oportunidade de voltarem a ser crianças. O programa ideal para as

crianças”, disse Frota.

Espetáculo



O Mundo da Fantasia conta a história de uma criança que não desgrudava do vídeo game até o aparelho entrar em curto circuito e sua

tela dar lugar a um portal, que a leva à fronteira entre a realidade e a ilusão.

Depois de ultrapassar esse portal, a criança é recepcionada pelos palhaços, que como bobos da corte, apresentam o reino encantado. Todo o espetáculo acontece no castelo do Mundo da Fantasia, onde um show de surpresas com personagens, figurinos e cenários que povoam os contos infantis será exibido ao público. “Apesar de todo o aparato tecnológico, a imaginação ainda é a melhor e mais barata forma de

brincar”, contou a diretora da montagem, Rosana Jardim.

As apresentações acontecerão de terça a sexta-feira, às 20h, e aos sábados, domingos e feriados, com três apresentações diárias, às

15h, 17h30 e 20h. Ingressos a partir de R$ 15.