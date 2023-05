Circuito Cultural – Mogi Guaçu recebe atrações gratuitas para toda a família no dia 28 de maio

_Evento acontece das 9h às 18h30 no Campo do TG; entre as atividades

estão oficinas culturais, esculturas de bexiga, brinquedos infláveis,

distribuição de pipoca e algodão doce, oficinas circenses, além de

apresentações de música, dança e teatro_

Dança, música, teatro, atividades circenses, oficinas artísticas e

culturais, cinema e muita brincadeira para a criançada. O “Circuito

Cultural” – projeto itinerante que oferece uma série de atrações

gratuitas para a população – acontece em Mogi Guaçu (SP) no dia 28 de

maio e promete atrair pessoas de diversas cidades da região.

Com a distribuição gratuita de pipoca e algodão doce, a programação

acontece no Campo do TG, das 9h às 18h30.

Entre as atrações do evento estão oficinas culturais, pintura facial,

esculturas de bexiga, desenhos para colorir, brinquedos infláveis,

oficinas circenses, apresentações de música, dança, teatro e muito

mais (veja a programação completa abaixo). No local, também haverá

praça de alimentação com foodtrucks de lanches, porções, doces e

salgados.

“Queremos incentivar crianças, adolescentes e adultos a deixarem os

aparelhos eletrônicos de lado para curtir uma programação ao ar

livre, repleta de atrações lúdicas e divertidas. O Circuito Cultural

conta com atividades para todas as idades que contemplam os mais

variados formatos de arte e manifestações artísticas: do circo ao

teatro, do folclore à música, da dança ao cinema. Tudo gratuito e

cuidadosamente programado para um dia inteiro de muita diversão,

conhecimento e cultura”, afirma Paulo Reis, diretor de Relações

Públicas da Perfectto Projetos.

O Circuito Cultural de Mogi Guaçu contará ainda com a presença de

profissionais de LIBRAS – Linguagem Brasileira de Sinais para tradução

e audiodescrição à disposição dos participantes.

Realização

Realizado pela Perfectto Projetos por meio da Lei Federal de Incentivo

à Cultura (Rouanet) com patrocínio da MAHLE, o Circuito Cultural conta

com apoio institucional da Prefeitura de Mogi Guaçu, através da

Secretaria Municipal de Cultura. Em 2023, o evento já passou pelas

cidades de Mogi das Cruzes (SP) e Caraguatatuba (SP).

Sobre a MAHLE

A MAHLE é um parceiro de desenvolvimento internacional líder e

fornecedor para a indústria automotiva com clientes nos setores de

automóveis de passageiros e veículos comerciais. O grupo de

tecnologia, fundado em 1920, está trabalhando na neutralidade

climática da mobilidade do futuro, com foco na eletro-mobilidade e no

gerenciamento térmico, bem como em outros campos de tecnologia, como

células de combustível ou motores de combustão movidos a

combustíveis alternativos e hidrogênio. Atualmente, a participação

de suas vendas obtidas independentemente do motor de combustão interna

para carros de passageiros é de cerca de 60%.

Em 2021, a MAHLE gerou vendas de 10,9 bilhões de euros e está

representada em mais de 30 países, com mais de 71.000 funcionários em

160 locais de produção e 12 grandes centros de pesquisa e

desenvolvimento.

A empresa possui o Programa MAHLE de Responsabilidade Social que

contempla várias iniciativas voltadas à educação & cultura, saúde &

bem-estar e diversidade & inclusão, abrangendo colaboradores,

familiares e as comunidades onde atua diretamente.

Sobre a Perfectto Projetos

A Perfectto Projetos é uma empresa especializada na gestão e

produção de ações esportivas e culturais, viabilizadas por

mecanismos de incentivos fiscais. Os projetos têm como objetivo

garantir o acesso à cultura, esporte e lazer para cidadãos e cidadãs

de todas as idades e classes sociais.

A Perfectto traz em seu portfólio a realização de diversos projetos

próprios, além de ações executadas em parceria com empresas

culturais, grupos de teatro e ONGs. Os projetos abrangem desde a

produção de eventos culturais de grande porte em praças públicas,

até a circulação de projetos em escolas públicas e entidades

assistenciais.

Programação

Confira abaixo a programação completa do evento.

_PROGRAMAÇÃO DE ARENA_

10h às 18h – OFICINAS CULTURAIS (PINTURA FACIAL, ESCULTURAS DE BALÕES,

DESENHOS PARA COLORIR E PINTAR)

10h às 18h – BRINQUEDOS INFLÁVEIS, PIPOCA E ALGODÃO DOCE GRATUITOS

9h às 18h30 – AMBULÂNCIA UTI MÓVEL

10h30 às 12h30 e das 15h às 17h – OFICINAS CIRCENSES TRUPE PLING

(MALABARES COM BOLINHAS, CLAVES E EQUILÍBRIO DE PRATOS, FLAGS,

ACROBACIAS DE SOLO E EQUILíBRIO DE PORTAGEM.

10h30 às 11h10, 13h às 13h40, 14h40 às 15h20, 16h às 16h40 –

ATIVIDADES CIRCENSES (COM PIMMI NA PERNA DE PAU E O PALHAÇO NÃO SEI)

10h30 às 11h10, 13h às 13h40, 14h40 às 15h20, 16h às 16h40 – CIA DE

BONECOS MARUPÁ ENCANTADO (INTERVENÇÃO COM BONECOS ANIMADOS)

10h30 às 11h10, 13h às 13h40, 14h40 às 15h20, 16h às 16h40 – CIA

MAMULENGOS COM OS SOMBRAS (ATIVIDADES CIRCENSES)

11h às 11h30 – GRUPO DE CAPOEIRA OCULTOS – MESTRE RAFAEL CABEÇA

(FOLCLORE)

13h às 17h – FOTO SPINNER 360°

14h40 às 15h05 – CIRANDA DE RODA COM O GRUPO CENA 4 (FOLCLORE)

_PROGRAMAÇÃO DE PALCO _

9h às 18h – CINEMA – CURTAS METRAGENS_ _(NOS INTERVALOS DAS

PROGRAMAÇÕES)

9h às 9h30 – ATIVIDADES CORPORAIS (SAÚDE E BEM ESTAR)

9h30 às 10h10 – ESTUDIO DE DANÇA IMPACTO (DANÇA)

10h10 às 11h – STUDIO DE ARTES E DANÇA WM’S (DANÇA)

11h às 11h40 – KAREM LIMA ESCOLA DE DANÇA (DANÇA)

11h40 às 12h30 – DENGUE O FIM DA PICADA – LUMAX PRODUÇÕES (TEATRO)

12h30 às 12h40 – GRUPO DE DANÇA POR DO SOL (DANÇA)

12h40 às 12h50 – DE PATY VERDOLINI E STÉFANY VERDOLINI (DANÇA)

12h50 às 13h – COLETIVO SOMA (DANÇA)

13h às 13h10 – CENTRO DE JAZZ MANGATA (DANÇA)

13h10 às 14h – A HISTÓRIA DA CAIXA – CIA SÃO GENÉSIO (TEATRO)

14h às 15h30 – ORQUESTRA DE VIOLEIROS TERRA DA UVA (MÚSICA)

15h30 às 16h – STUDIO W DE DANÇA (DANÇA)

16h às 16h35 – SOL ESCOLA DE DANÇA (DANÇA)

16h35 às 17h05- LYARAH LIVE (MÚSICA)

17h05 às 17h25 – DANÇA DO DRAGÃO – ACADEMIA SHAOLIN VALINHOS

(FOLCLORE)

17h25 às 17h45 – GRUPO KEINDAIKO -TAIKO (FOLCLORE)

17h45 às 18h30 – QUARTETO QDEUJAZZ (SHOW MUSICAL)

SERVIÇO

Circuito Cultural – Mogi Guaçu

Data: 28 de maio de 2023

Horário: 9h às 18h30

Local:Campo do TG

Endereço: Avenida Brasil s/nº | Jardim Igaçaba

Evento 100% gratuito aberto para a população