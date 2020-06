Circuito das Águas debate financiamento conjunto de leitos de UTIs – Monte Alegre do Sul

Os gestores públicos municipais do Circuito das Águas estão atuando com a finalidade de encontrar uma estrutura conjunta de financiamento para a manutenção e ampliação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Esta atividade recebeu apoio do deputado Edmir Chedid (DEM), membro da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa (Alesp).

De acordo com o parlamentar, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores estão preocupados com o possível aumento do número de notificações de pacientes diagnosticados com a Covid-19. “Este suposto aumento poderá resultar em prejuízos para as atividades da Santa Casa Anna Cintra, de Amparo, que também é referência no atendimento a Águas de Lindoia, Monte Alegre do Sul e Serra Negra”, comentou.

Em relação a Serra Negra, Edmir Chedid disse que o município conta com estrutura satisfatória de leitos de enfermaria na Unidade de Saúde 24h, no Alto das Palmeiras, e no Hospital Santa Rosa de Lima. “Precisamos, no entanto, aumentar a oferta de leitos de UTIs. Justamente pelos custos de implantação e de operação serem muito altos é que os municípios precisam unir forças para melhorar o atendimento.”

O relatório elaborado a partir das discussões sobre a estrutura conjunta de financiamento será encaminhado à Comissão de Saúde da Alesp e ao Poder Executivo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde. “O intuito é demonstrar que os gestores públicos municipais estão empenhados em contribuir com ações instituídas em nível estadual para garantir o atendimento à comunidade”, complementou.

Reunião

A reunião conjunta promovida em Monte Alegre do Sul contou com os prefeitos de Águas de Lindoia, Gilberto Helou, de Amparo, Luiz Jacob, do município-sede, Edson Cunha, e de Serra Negra, Sidney Ferraresso. Os municípios também foram representados pelos gestores de saúde pública, como Amaria G. de Godoi, Edilaine Tais de O. Lima Conti, Teresa Cristina César Fernandes e Vinicius Tonon.