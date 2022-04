Circuito das Águas Paulista é paraíso do ciclismo

Pedalar é uma das melhores atividades físicas disponíveis. Além de garantir muitos benefícios para a saúde, o esporte proporciona contato com a natureza, vistas incríveis pelo caminho, muito ar puro em trilhas fora das áreas urbanas e uma sensação de liberdade – tudo o que precisamos depois de muitos meses de confinamento em casa por causa da pandemia. Seja em grupo ou individualmente, o Circuito das Águas Paulista tem percursos de ciclismo para todas as idades e níveis de experiência.

Localizadas entre a região de Campinas e o sul de Minas Gerais, as nove cidades que compõem o circuito atraem cada vez mais entusiastas do ciclismo, de atletas profissionais a turistas que querem pedalar apenas como uma forma de lazer. Além de belas paisagens marcadas por montanhas, vales, florestas e rios, há trajetos na terra e no asfalto, tanto para as modalidades mais radicais, como mountain biking e BMX, quanto para passeios tranquilos de cicloturismo, com paradas pelo caminho para curtir o destino.

Com mais de 1.300 km de caminhos rurais, trilhas e estradas de terra que podem ser percorridas sobre duas rodas, Socorro é conhecida como a capital da aventura. Pensando na popularidade do ciclismo, que ganhou muitos adeptos durante a pandemia, o Hotel Fazenda Colina dos Sonhos criou o Colina Bike Park. São mais de 20 trilhas na mata em circuito sinalizado, com acesso a mais de 12 cachoeiras. Há ainda pistas de enduro e downhill para os mais experientes.

Também de olho nessa tendência, Águas de Lindóia criou sete rotas oficiais de cicloturismo no ano passado. Segundo a Secretaria de Turismo e Cultura do município, o objetivo é estimular o ciclismo e o turismo de aventura, aliando a prática às belezas naturais e aos pontos turísticos da cidade. O mapeamento teve o apoio de Denis Mathias, ciclista de Águas de Lindóia que recentemente percorreu mais de 13 mil km pelo Brasil de bicicleta. As rotas da cidade têm entre 12 km e 50 km de extensão.

Muitos clubes de ciclismo têm se estabelecido no Circuito das Águas Paulista, contribuindo para a popularidade do esporte na região. Essas associações promovem passeios ciclísticos e eventos especiais durante todo o ano e servem como incentivo principalmente para quem quer ingressar no esporte. Há dezenas de clubes, como o Catedral Bike Clube, de Amparo, e o Jaguariúna Bike Club. A região também é local de treinamento de atletas profissionais do ciclismo e do triatlo, como André Luís Baroni Nora e Dimas Marchi.

Quem está iniciando no ciclismo deve optar por trilhas menores. Além de uma boa bicicleta, os equipamentos de proteção individual são indispensáveis, como capacete, luvas e óculos de sol, assim como uma garrafa de água. Para quem já tem um preparo físico maior, o Circuito das Águas Paulista conta com vários trajetos extensos, com algumas subidas mais íngremes e descidas. Um deles começa no centro de Amparo e segue até Serra Negra, passando por Monte Alegre do Sul. Outro percurso vai de Jaguariúna até o Moinho Povos Unidos em Holambra, com trechos de asfalto e de estrada de terra.

A cidade de Holambra, inclusive, foi escolhida pelo Grupo CCR para receber em janeiro deste ano a primeira de várias CicloRotas que serão implementadas no estado de São Paulo. A Rota das Flores, como foi chamada, tem 14 km de extensão pela estrada HBR-040 e infraestrutura adequada, sendo mais segura para o tráfego de bicicletas. O trecho, que conta com belas paisagens, recebeu melhorias no asfalto e na sinalização.

Para saber mais sobre o Circuito das Águas Paulista, acesse: www.circuitodasaguaspaulista.sp.gov.br