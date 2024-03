Circuito das Águas Paulista realiza segundo Encontro Regional de Turismo em Socorro

O consórcio Circuito das Águas Paulista (CICAP) realiza, no dia 26 de março, a segunda edição do Encontro Regional de Turismo “Carlos Alberto Tavares de Toledo”. Socorro foi a cidade escolhida para sediar o evento, que acontece no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal, à Avenida José Maria de Faria, nº 71, Salto, das 9h às 13h. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo link: bit.ly/encontro2circuito.

Com o intuito de fortalecer e reconhecer o turismo na região, o evento conta com painéis e palestras. Entre os temas abordados, está o papel do consórcio Circuito das Águas Paulista para o desenvolvimento regional; bem como a atuação dos guias de turismo na região; a apresentação do case de Socorro, demonstrando o poder das parcerias na cidade e o papel transformador das indicações geográficas do café e da cachaça.

O gestor do CICAP, Antônio Henrique Corsi, destaca que “realizar o Encontro Regional de Turismo é ampliar o conhecimento do Circuito das Águas Paulista sobre ele mesmo. Ao mesmo tempo em que expandimos nossas fronteiras, consolidamos nossa identidade, por meio do endomarketing e do compartilhamento de informações e experiências”.

O II Encontro Regional de Turismo conta com o apoio de: Sebrae-SP; Agência de Desenvolvimento do Circuito das Águas Paulista (ADECAP); Conselho Municipal de Turismo (COMTUR); Associação de Turismo da Estância de Socorro (ASTUR); Associação Comercial e Empresarial de Socorro (ACE Socorro) e Secretaria de Turismo da Prefeitura de Socorro.

O Cicap – Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento do Polo Turístico do Circuito das Águas Paulista é formado pelas cidades de Águas de Lindóia, Amparo, Holambra, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro e busca o desenvolvimento econômico e turístico regional. O Cicap tem como sede a cidade de Lindóia e é presidido pelo prefeito de Monte Alegre do Sul, Edson Rodrigo de Oliveira Cunha.

Mais informações: www.circuitodasaguaspaulista.sp.gov.br

E-mail: contato@circuitodasaguaspaulista.sp.gov.br

Endereço: Rua Francisco Rodrigues, nº 32, Centro, Lindóia/SP