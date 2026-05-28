Prefeitura inaugura galeria de vice-prefeitos no Paço Municipal

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse inaugurou oficialmente nesta semana a galeria de vice-prefeitos da cidade. O espaço foi instalado na recepção do Paço Municipal e reúne os registros das autoridades que exerceram o cargo ao longo da história do município.

O local conta com fotografias e identificação dos 16 vice-prefeitos que passaram pela administração municipal desde 1955, permitindo que servidores, moradores e visitantes conheçam parte da trajetória política e administrativa de Santo Antônio de Posse logo na entrada da Prefeitura.

O prefeito Ricardo Cortez destacou a importância de preservar a história da cidade e reconhecer aqueles que contribuíram para o desenvolvimento do município ao lado de cada gestão.

A iniciativa da criação do espaço partiu do vice-prefeito Preto, que ressaltou o significado da homenagem para a memória pública de Santo Antônio de Posse.

“Os vice-prefeitos também fazem parte da construção da nossa cidade e da história da administração pública. Esse espaço é uma forma de reconhecimento e respeito por todos que passaram pelo cargo e deixaram sua contribuição para Santo Antônio de Posse”, afirmou Preto.

Além da homenagem aos vice-prefeitos, o painel dos prefeitos também recebeu atualização e já conta com a fotografia do prefeito Ricardo Cortez, dando continuidade ao registro histórico das administrações municipais.

O novo espaço passa a integrar os ambientes institucionais do Paço Municipal, reforçando a valorização da memória pública e da trajetória administrativa da cidade.