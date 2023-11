Clientes podem quitar débitos atrasados com desconto em campanha da Águas de Holambra

Nesta, sexta-feira (24), os clientes têm também a oportunidade de fazer a negociação dentro da Black Friday

A concessionária Águas de Holambra promove, até o dia 29 de dezembro, uma nova edição da campanha Quita Fácil. Como o próprio nome sugere, o objetivo é oferecer aos clientes condições para que quitem seus débitos com a concessionária com descontos de até 100% nos juros e nas multas.

De acordo com a gerente comercial da Águas de Holambra, Aline Marchezan Rampelotto, a negociação é personalizada e depende de diversos fatores, inclusive da forma de pagamento – se for à vista, o desconto é maior. “A campanha Quita Fácil foi pensada para os clientes que têm pendências com a concessionária. É uma excelente oportunidade para passar o fim de ano com tranquilidade”, afirma Aline.

Para realizar a negociação, o usuário pode acionar o 0800 595 3333, de telefone fixo, celular ou WhatsApp.

A concessionária está preparada para atender os usuários com negociações analisadas individualmente, com atendimento exclusivo também em sua sede, que fica na Rua Petunia, 14 – Jardim das Tulipas.

“Estamos disponibilizando a oportunidade de regularização de débitos com benefícios exclusivos, são vantagens que serão analisadas caso a caso e adaptadas ao perfil de cada cliente. Temos o intuito de auxiliar os usuários a se manterem adimplentes, terminarem 2023 despreocupados e começarem um novo ano tranquilos”, afirma Aline.

A campanha Quita Fácil, que vai até 29 de dezembro, está disponível para todos os clientes. Para mais informações, ligue: 0800 595 3333.

BLACK FRIDAY

Nesta sexta-feira (24), os clientes da Águas de Holambra também podem fazer a negociação dentro da Black Friday. “Essa é mais uma grande oportunidade para que nossos clientes fiquem em dia com as contas”, afirma Aline. “Vem falar com a gente na Rua Petunia, 14 – Jardim das Tulipas. Ou ligue 0800 595 3333 (celular, fixo e Whatsapp)”, completa a gerente comercial.