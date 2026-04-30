Prefeitura conclui instalação de iluminação no campo de bocha do São Judas

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Meio Ambiente, concluiu nesta semana as melhorias no campo de bocha do bairro São Judas, garantindo mais estrutura e melhores condições para a prática esportiva no local.

Os serviços contemplaram a instalação de novas luminárias em LED, com tecnologia mais eficiente e maior capacidade de iluminação, além de adequações elétricas, incluindo o lançamento de cabeamento para garantir o funcionamento adequado do sistema. A execução foi realizada pela IluminaLux empresa credenciada no CONDESU.

Ao todo, foram instalados 12 pontos de iluminação, proporcionando mais segurança e possibilitando a utilização do espaço também no período noturno.

O investimento total na melhoria foi de R$ 22.896,96, com foco na melhoria dos espaços públicos e no incentivo ao esporte e ao lazer.

O prefeito Ricardo Cortez destacou a importância do espaço para a população. “O campo de bocha do São Judas é um local de lazer que faz parte da história do nosso município. Com essa melhoria na iluminação, garantimos mais segurança e ampliamos o uso desse espaço pela comunidade”, afirmou.