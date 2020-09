CNA Jaguariúna adere ao ‘Setembro Amarelo’ com palestra sobre depressão

O CNA Jaguariúna aderiu à campanha “Setembro Amarelo” e vai promover na próxima segunda-feira, dia 21 de setembro, às 19h, uma palestra gratuita online (via Zoom) sobre depressão. O palestrante é o professor André Farias (foto), Educador Executivo da Escola E3, diretamente de Salvador/BA com o tema: “Let’s talk?” – A depressão não é o fim. Relatos sem Tabu!

“O André vai falar sobre esse tema (depressão) que é tão importante nos dias de hoje. Ficam todos convidados a participar”, pontua Fernando Azevedo, diretor do CNA Jaguariúna. Os interessados em assistir a palestra, que é gratuita, devem entrar em contato com o CNA Jaguariúna pelo telefone 19 3837-1322 para saber como se conectar.

O Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. No Brasil, foi criado em 2015 pelo CVV (Centro de Valorização da Vida), CFM (Conselho Federal de Medicina) e ABP (Associação Brasileira de Psiquiatria), com a proposta de associar à cor ao mês que marca o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio (10 de setembro).

São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo. Trata-se de uma triste realidade, que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de substâncias.

SERVIÇO

CNA Jaguariúna

Rua Amapá, 23, Galeria Ramos – Jaguariúna/SP

Telefone: (19) 3837 1322

E-mail: jaguariúna@cna.com.br

www.cna.com.br/jaguariuna