CNA Jaguariúna ministra aulas online ao vivo para alunos da Avante Pequeno Príncipe

Por meio de parceria firmada em contrato tripartite assinado pela Avante, CNA Jaguariúna e CNA Nacional, o CNA Jaguariúna, eleita em 2019 a melhor unidade no interior de São Paulo da rede, assumiu a partir deste ano de 2020 o currículo de inglês em todas as turmas do ensino Fundamental da escola Avante Pequeno Príncipe. Porém, o planejamento de aulas nas dependências da Avante teve de ser alterado por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Diante da condição de isolamento social recomendado por organizações de saúde e pelo Governo do Estado de São Paulo, a escola de idiomas está ministrando as aulas de inglês no formato online e a distância ((https://experimentacna.com.br/?_ga=2.206025947.959063259.1592000296-743850172.1585171203), cada um na sua casa, alunos e professores. Para isso é utilizada a ferramenta de videoconferência Zoom, com as aulas em tempo real. “Essa foi a forma mais simples e segura de continuar os estudos até que as escolas sejam liberadas para aulas presenciais. Dessa forma os alunos da Avante podem aprender um novo idioma mesmo durante a quarentena”, pondera Fernando Azevedo, diretor do CNA Jaguariúna.

As aulas são realizadas nos mesmos dias e horários das aulas presenciais, seguindo a carga horária original pré-estabelecida. “Ressaltamos que a metodologia CNA continuará sendo adotada, com adaptações em função do novo formato e com a utilização dos mesmos materiais didáticos”, explica Fernando Azevedo.

“Estamos muito contentes com esta nova parceria, e agradecemos a Profa. Magali, proprietária da Avante, por acreditar em nosso trabalho. Vamos levar toda metodologia e alto padrão das aulas do CNA, mesmo no formato online, para os alunos da Avante, uma das mais prestigiosas escolas de Jaguariúna”, afirma o diretor do CNA Jaguariúna.

“A parceria se deu devido à importância e comprometimento que ambos (CNA e Avante) possuem quando o assunto é educação”, reforça Magali Aparecida Andreata Evaristo, diretora da Avante Pequeno Príncipe, escola que tem 25 anos de existência e atende do berçário ao fundamental I e que a partir de 2021 vai atender o fundamental II também.

