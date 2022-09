Cobertura vacinal contra pólio sobe para 50,7% com ação nas creches de Artur Nogueira

A cobertura vacinal contra poliomielite (paralisia infantil) em Artur

Nogueira subiu para 50,7% após ação liderada pela Prefeitura, por

meio da Secretaria de Saúde, na entrada das creches municipais. Na

última sexta-feira (23), a porcentagem de vacinados era de 39,9%.

De acordo com a coordenadora da Vigilância em Saúde Milena Sia Perin,

o município possui 2.906 crianças com idade entre 01 e 04 anos e 11

meses. Destas, 1.474 receberam as doses, sendo que 258 foram imunizadas

durante três dias de ação na entrada das creches.

Desde a segunda-feira (26), os profissionais de saúde se concentraram

nas portas e portões das unidades escolares para abordar os pais e/ou

responsáveis e destacar a importância do imunizante. Ao todo, 11

escolas foram alvos da busca ativa.

São elas: CEMEI Maria Piva Tagliari; CEMEI Páscoa Valério Guidotti;

CEMEI São Francisco de Assis; CEMEI Profª Denise Del’ Álamo; CEMEI

Cidéria Leyne Boer; CEMEI Josephin Tagliari; CEMEI Belmira de Sá

Mandaio; Creche Vereador Belizário Neves (CAIC); CEMEI Vereador José

Amazílio Teresani; Creche Yvone de Barros da Rosa; e CEMEI Profª Sueli

Aparecida Caetano.

“A poliomielite é uma doença infectocontagiosa aguda, causada por um

vírus de gravidade extremamente variável: o Poliovírus. Essa doença

pode afetar tanto adultos quanto crianças, mas por ser mais contraída

na infância, ficou conhecida como ‘paralisia infantil’. Importante

destacar que a vacina é o único meio de prevenção”, frisou Milena.

CENÁRIO NACIONAL

A secretária Angela Pulz Delgado destaca que, apesar da crescente na

última semana, a porcentagem de vacinados em Artur Nogueira está

abaixo da meta, que é 90%. Ela acrescenta que o cenário nacional é

semelhante. Segundo balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, o

número de vacinados no Brasil era de 52% até o início da semana.

“Toda a população com menos de cinco anos precisa ser vacinada para

evitar a reintrodução do vírus que causa a paralisia infantil. As

crianças menores de 1 ano deverão ser imunizadas conforme a situação

vacinal para o esquema primário. As crianças de 1 a 4 anos deverão

tomar uma dose da Vacina Oral Poliomielite (VOP), desde que já tenham

recebido as três doses de Vacina Inativada Poliomielite (VIP) do

esquema básico”, diz a nota do Ministério.

UNIDADES DE SAÚDE

Além das unidades educacionais, a imunização contra paralisia

infantil seguirá nos postinhos até alcançar a meta. São eles:

Blumenau, São Vicente, Bom Jardim, Jardim do Lago, Sacilotto, Coração

Criança, Teresinha Vicensotti e Espaço Mãe e Filho, conforme horário

de funcionamento de cada unidade.

No momento da aplicação da dose, os pais devem apresentar carteirinha

de vacinação da criança.

Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Artur Nogueira