Cobrança da Zona Azul será retomada na próxima segunda-feira – Itapira

A cobrança do estacionamento rotativo da Zona Azul na região central da cidade será retomada na próxima segunda-feira, 8 de junho. Em edição extra do Jornal Oficial desta sexta-feira, 5, foi publicado o Decreto nº 120 que revoga o Decreto nº 62 que havia suspendido a cobrança.

Para a retomada do serviço, a empresa responsável deverá seguir regras específicas para evitar a proliferação do Coronavírus (Covid-19), como utilização de máscara por todos os funcionários, uso de álcool em gel 70%, higienização frequente das superfícies de toque e recomendação de pagamento via aplicativo.

Foto cedida: Paulo Bellini