COE recomenda higiene nas casas lotéricas

O COE (Centro de Operações Emergenciais em Saúde Pública), criado para definir as estratégias de enfrentamento à Covid-19, remeteu nesta terça-feira, dia 14, ofício com recomendações para casas lotéricas, que são possíveis pontos de aglomeração de idosos.

O COE recomenda que, para evitar que muitos idosos compareçam em massa a esses locais, seja feita uma sinalização horizontal com faixas delimitando o espaço de um metro de distância de uma pessoa para outra.

As lotéricas também devem estimular o uso de serviços remotos, como sites e aplicativos, ao invés do atendimento presencial e realizar constantes limpeza no ambiente e equipamentos utilizando álcool em gel 70% ou água e sabão.

Além disso, devem ser disponibilizados, dentro da lotérica, pontos onde o cliente possa utilizar o álcool em gel e o número de pessoas dentro do ambiente deve ser controlado. O atendimento ao idoso deve ser priorizado e, se houver ar condicionado no local, deve ser feita a limpeza.

Caso o dono do estabelecimento tenha dúvidas de como proceder, o COE estará à disposição para tirar todas as dúvidas pelo telefone 3811-7272.