Colecionadores de camisas de times realizam encontro em Mogi Guaçu

Mogi Guaçu sediará neste sábado, 19 de março, o 2° Encontro de Colecionadores de Camisas de Times do Interior do Estado de São Paulo. O evento será no Centro Cultural, localizado na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, Jardim Camargo, das 10h às 16h. A entrada e o estacionamento serão gratuitos e também haverá praça de alimentação com food trucks.

A realização do evento é da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, em parceria com a diretoria do Clube Atlético Guaçuano. No local terá exposição com cerca de 440 camisas de diversos clubes do interior paulista e, ainda, vendas e trocas dos itens. “É uma oportunidade única para fazer permutas e tentar adquirir uma peça que falta para a sua coleção”, comentou o organizador do encontro, Samir Gimenes.

22 colecionadores já confirmaram presença, sendo que cada um deles possui em média 20 camisas. “Há muitos clubes do interior do Estado de São Paulo com mais de 100 anos de fundação e que mantém suas histórias vivas por meio dessas camisas”, disse.

“O encontro vale principalmente para os saudosistas e apaixonados por futebol recordarem, com base nas camisas, os momentos de glória de seus clubes e para contar e ouvir histórias sobre as peripécias cometidas pelos colecionadores para conquistar os seus troféus”, finalizou.

2° Encontro de Colecionadores de Camisas de Times

Data: 19/03/2022

Horário: 10h às 17h

Local: Centro Cultural

Endereço: Avenida dos Trabalhadores, 2.651, Jardim Camargo

Entrada franca