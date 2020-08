COLÉGIO SELETIVO DOA 35 COBERTORES PARA A CAMPANHA “INVERNO SOLIDÁRIO”

O Fundo Social de Solidariedade de Mogi Guaçu, em conjunto com a FEAG (Federação de Entidades Assistenciais Guaçuanas), recebeu doação de 35 cobertores do Colégio Seletivo para a campanha “Inverno Solidário 2020”.

A arrecadação dos itens foi realizada em conjunto com os alunos do colégio. Os pais receberam uma mensagem pedindo que, ao irem buscar as apostilas do 3º bimestre através de um drive-thru, doassem cobertores ou uma quantia em dinheiro para poder comprar os itens para a campanha.

Por conta do novo coronavírus, o Governo do Estado exigiu que fossem doados apenas cobertores e que todos as doações entregues deveriam ser novas.