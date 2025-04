Coleta de lixo domiciliar será alterado a partir de 14 de abril em Artur Nogueira

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, informa que, a partir do dia 14 de abril (segunda-feira), o calendário de coleta domiciliar de Artur Nogueira terá novo itinerário e passará em dias ou horários diferentes em algumas regiões das cidades.

A mudança é feita para melhor atender o crescimento urbano dessas regiões, se adequando às modificações de trânsito, do crescimento populacional e, principalmente, buscar a melhoria contínua de atendimento aos munícipes.

O cronograma de coleta domiciliar atualizado e completo está disponível no site da Prefeitura ou no endereço eletrônico: www.corpus.com.br/artur-nogueira.

COMO FUNCIONA A COLETA

Para realizar a coleta no município, especialistas do CORSAM, juntamente com a concessionária CONDESU e os técnicos das Prefeitura de Artur Nogueira, levam em conta diversos fatores, como o fluxo de pessoas, pontos comerciais e escolares.

Por exemplo, nas regiões mais periféricas e zonas rurais a coleta é realizada, preferencialmente, no período diurno pois são locais mais afastados, possuem ruas de difícil acesso e, algumas, ainda possuem estradas de terra, que dificultam a passagem dos caminhões compactadores.

Nas áreas centrais e locais de grande circulação, os caminhões de coleta costumam atender no período noturno, para se evitar engarrafamentos, acidentes e demais transtornos em períodos de maior movimentação.

QUANDO COLOCAR O LIXO NA RUA?

“Vale reforçar que a participação popular nesse processo é importante para manter a cidade limpa e bem cuidada. O serviço conta com o apoio do cidadão para colocar o lixo para fora bem ensacado e somente nos dias indicados no calendário”, informou o gestor do Corsam, empresa prestadora do serviço de coleta ao CONDESU, Lucas Santana.

A recomendação é que o resíduo só seja colocado para fora bem próximo ao horário do início de cada turno de coleta, que é às 6 horas para diurna, e às 16 horas no período noturno.

Essa atenção com o lixo colabora para que não fique sujeito as mudanças climáticas. Durante as estações chuvosas ele pode causar enchentes, entupir bueiros, contaminar vias pluviais e poluir rios e lençóis freáticos.

Outra questão importante de destacar é que os resíduos, quando expostos, colaboram para proliferação de pragas urbanas e doenças, como a dengue. Além disso, são alvos de animais abandonados, que rasgam os sacos à procura de alimentos, sujando as ruas e gerando mau cheiro.