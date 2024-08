Coligação “Chapa Pura” Lança Candidatura de Miro Sutério e Dr. Rodolfo para Eleições Municipais

Na noite do dia 31 de julho, a coligação “Chapa Pura”, formada exclusivamente pelo partido Solidariedade, realizou um evento de grande importância para as próximas eleições municipais de 6 de outubro. Durante a convenção, foram apresentados os candidatos a prefeito e vice-prefeito, além dos postulantes às cadeiras da câmara municipal. Com um ambiente repleto de entusiasmo e expectativas, Miro Sutério foi anunciado como o candidato a prefeito, tendo Dr. Rodolfo como seu vice. A cerimônia contou com a presença de lideranças locais, amigos, colaboradores e a representante do Deputado Federal Davi Soares, que manifestou seu apoio à chapa.

Durante seu discurso, Miro Sutério enfatizou a importância da responsabilidade fiscal e da eficiência administrativa. Ele afirmou: “Nossa responsabilidade será o equilíbrio das contas públicas e uma máquina enxuta para que todas as áreas possam ser atendidas de forma se possível igualitária. O princípio da administração pública é ter seus cidadãos bem atendidos e com qualidade de vida.” Essa declaração reflete um compromisso com uma gestão pública eficiente e responsável, focada em proporcionar serviços de qualidade aos cidadãos.

Além dos cargos executivos, a convenção anunciou 14 candidatos que disputarão as cadeiras da câmara municipal. Essa lista de candidatos mostra o esforço da coligação em formar uma base legislativa forte, que apoie as propostas do executivo e garanta a governabilidade. A composição dessa chapa também é relevante para a formulação de um plano de governo coerente, que abarque as necessidades e expectativas da população do município.

Assim, a coligação “Chapa Pura” se posiciona como uma força importante nas próximas eleições, apostando em uma campanha centrada na eficiência administrativa e na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. O evento de 31 de julho marca o início de uma campanha que promete ser intensa e disputada, com propostas focadas no desenvolvimento sustentável e no bem-estar da população. Além disso, o partido Solidariedade conta com o apoio de dois deputados, tanto na esfera federal quanto estadual, que se comprometem a enviar verbas para Mogi Guaçu, reforçando o compromisso da coligação com o progresso do município.