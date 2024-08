Coligação “O Melhor Pra Posse” confirma prefeito João Leandro e a vice Ana Brandão para disputarem a reeleição

Com apoio do PSD, União Brasil e Podemos, João Leandro Lolli e Ana Cristina Ferreira Brandão tiveram seus nomes confirmados pela Coligação “O Melhor Pra Posse” como candidatos à reeleição para prefeito e vice-prefeita de Santo Antônio de Posse nas eleições municipais de outubro. A decisão foi anunciada durante a convenção partidária que aconteceu no domingo, dia 4, às 10h, na Câmara Municipal. O encontro também definiu as 33 candidaturas a vereador dos três partidos da coligação.

“Nossa jornada foi marcada por desafios e conquistas, mas sabemos que ainda há muito a ser feito. Focamos no trabalho e agora é hora de mostrar o que fizemos para nossa população e buscar mais quatro anos. Com a força e o apoio de vocês, vamos continuar avançando. Acreditamos que o Melhor Pra Posse está ao nosso alcance”, enfatizou João Leandro.

Mais de 250 pessoas, entre autoridades, pré-candidatos, filiados, dirigentes partidários, familiares, amigos e convidados prestigiaram o evento. Entre eles, estavam a primeira dama Ana Lúcia Lima da Silva e o marido da vice-prefeita Ricardo Ferreira, o deputado estadual Alex de Madureira (PL), o presidente da Câmara e também presidente do Podemos, João Marcos Bazani, bem como os vereadores Beto Brandão, Claudia Ferrari, Claudia Pinho Lalla, Alfredo Aparecido de Souza (Guinho), Valdemir Lopes da Silva (Mi Pedreiro), além dos empresários Luiz Antonio Ferretti e Jamir Turini da Campo Verde.

Em seu discurso, João Leandro agradeceu o apoio recebido, destacou a importância de estar em contato constante com a população, bem como o trabalho feito de forma alinhada pela vice Ana Brandão e salientou que continuará priorizando a população que mais precisa. “Nosso compromisso não é com políticos que querem fazer da prefeitura um balcão de negócios, mas com cada cidadão, cada família, cada trabalhador, cada jovem e cada idoso. Sou ficha limpa, fiz minha vida com muito trabalho e sei que governar é servir. Por isso, estamos aqui para servir da melhor maneira e, juntos, vamos fazer o melhor pra Posse”, frisou.

O pré-candidato também enfatizou o trabalho realizado nesses quase quatro anos, abordou questões como educação, lazer, turismo, comércio e saúde, como o Pronto Socorro Avançado, que será inaugurado, a ampliação da infraestrutura das redes de abastecimento de água e esgoto, a conclusão das obras que estavam paradas dos 144 apartamentos e o início do projeto de mais 500 casas para todas as faixas de renda da população. “Posse nunca viu tantas obras em tão pouco tempo. Entregamos mais de 70 obras à população. Nunca um prefeito fez tanto em um mandato. Mas estamos aqui para olhar para frente e reafirmar nosso compromisso com o futuro porque o melhor pra Posse está por vir e, para os próximos anos, vamos trabalhar junto ao governo do Estado para que Santo Antônio de Posse seja reconhecido como Município de Interesse Turístico”, afirmou.

Ana Brandão, por sua vez, destacou o foco no trabalho social, a transparência e a liderança de João Leandro à frente da administração municipal. “Temos nos dedicado a garantir que tudo aconteça e ninguém fique para trás. João Leandro confia no nosso trabalho e nos dá liberdade para agir porque ele valoriza e entende que uma cidade só avança quando todos têm voz e vez. Isso nos permite implementar projetos que fazem a diferença. Nosso compromisso é com o povo, para garantir que cada cidadão tenha acesso a uma vida digna e próspera. Estou honrada por estar ao lado do João Leandro, um líder que entende a importância do trabalho em equipe e, juntos, vamos continuar a construir uma Posse mais justa, inclusiva e ainda mais forte”, finalizou.