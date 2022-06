Com 30 carros no grid, Gold Classic realiza etapa extracampeonato em Goiânia

Principal competição de carros clássicos do país divide programação com Mercedes-Benz Challenge, Fórmula Delta e Copa Centro-Oeste de Marcas & Pilotos

Com metade de sua temporada regular já cumprida, a Gold Classic prepara-se para o evento extracampeonato do calendário de 2022. Com duas corridas, mantendo o formato de suas etapas oficiais, a categoria terá um evento extracampeonato neste domingo (19) no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia. O grid será composto por 30 carros e as provas serão transmitidas ao vivo na internet.

O campeonato da Gold Classic é composto por quatro etapas. Duas delas já ocorreram, em janeiro e março, nos circuitos paulistas de Interlagos e do Velocitta. As outras duas serão disputadas no Paraná, nas pistas de Cascavel e Londrina, nos meses de outubro e dezembro. O evento de 29 de outubro, que vai acompanhar a programação da 36ª Cascavel de Ouro, tem até o momento 62 carros devidamente inscritos.

“Acomodamos nossas etapas de acordo com a conveniência de cada evento e isso nos deixou um intervalo de vários meses entre o Velocitta e Cascavel”, observa o narrador Luc Monteiro, organizador da categoria criada em 2018. “Com essa folga toda no calendário, vimos uma boa oportunidade de levar a categoria pela primeira vez a Goiânia, mesmo sem a contagem de pontos pelo campeonato”, acrescenta.

Um segundo evento extracampeonato antes da retomada da disputa pelos títulos das classes Premium, Divisão 4, Divisão 3, Divisão 2 e Divisão 1 não está descartado. “A Gold Classic tem participação de vários pilotos do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais e levar a festa da categoria a pelo menos um desses dois lugares seria uma forma nossa de retribuir essa parceria. Está tudo sendo estudado”, diz Monteiro.

A Gold Classic Goiânia terá duas sessões de treinos livres na sexta-feira (17) e outras duas no sábado (18). A programação do domingo será aberta com a tomada de tempos classificatória, a partir das 8h20. As corridas têm largadas previstas para 10h40 e 15h30. O evento incluirá etapas do Mercedes-Benz Challenge, da Fórmula Delta e ainda uma rodada dupla da Copa Centro-Oeste de Marcas & Pilotos.

GOLD CLASSIC GOIÂNIA – LISTA DE PARTICIPANTES

(Os inscritos na etapa extracampeonato de 19 de junho)

0 – Carlos Estites (RJ), Ford Escort/HT Guerra, Divisão 3

3 – Willian Jaeger (SC), GM Opala/NEP Preparações, Premium

5 – Rafa Kliewer (BA), GM Omega/Franzói Racing, Premium

6 – Caio Lacerda (SP), Aldee-VW/HT Guerra, Premium

8 – Juliano Meira (SP), VW Voyage/Coelho’s Motors-Paddock Racing, Divisão 1

9 – Ciro Paciello/Sandro Sanches (SP), GM Omega/Big Power Competições, Premium

11 – Armin Kliewer (RR), GM Omega/Careca Competições, Premium

13 – Rafa Gimenez (SP), VW Gol/DR Preparações, Divisão 3

17 – Ricardo Domenech (SP), GM Omega/RTC Racing Team, Premium

20 – Deninho Casarini (SP), Porsche 914/Casarini Racing, Premium

22 – Marcelo Kairis (SP), Puma GTE/Saúva Racing-Paddock Racing, Divisão 2

27 – Wanderlei Berlanda/Eduardo Berlanda (SC), GM Omega/Careca Competições, Premium

28 – Rubens Kliewer (PR), GM Omega/Careca Competições, Divisão 4

36 – Gilberto Koike (SP), Espron-BMW/Maurício Racing, Divisão 3

37 – Giovani Almeida (SP), Aldee-VW/HT Guerra

38 – André Joner (BA), GM Omega/Franzói Racing, Premium

44 – Guilherme Melo (MG), Puma GTE/Leandro Motorsport, Divisão 2

49 – Paulo Jalles (MG), Fiat Uno/Leandro Motorsport, Divisão 2

57 – Antonio Chambel Filho (SP), VW Gol/DR Preparações, Divisão 2

65 – Willian Chahine (SP), VW Passat/Coelho’s Motors-Paddock Racing, Divisão 2

69 – Solon Pezzini (MG), VW Gol/Polegar Racing, Divisão 2

70 – Clóvis Bechtold/Gabriel Bechtold (SC), GM Omega/Big Power Competições, Premium

88 – Moacir Fighera/Daniel Fighera (RS), VW Fusca/Fighera Competições, Divisão 1

96 – Marcelo Servidone (SP), VW Brasília/Mamba Negra Racing, Divisão 3

112 – Carlos Guizzo (RS), VW Fusca/Ele & Ela Racing, Divisão 1

131 – Neno Oliveira (PR), VW Fusca/J.A. Motorsport, Divisão 1

141 – José Augusto Júnior/Cristiano Canto (SP), VW Fusca/J.A. Motorsport, Divisão 1

178 – Matheus Beccalli (SP), Aldee-VW/HT Guerra, Premium

248 – Leandro Kairis (SP), Fiat 147/Saúva Racing-Paddock Racing, Divisão 2

777 – Rogério Barbato (SP), GM Omega/RTC Racing Team, Divisão 4