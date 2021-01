Com a chegada do Verão os pedreirenses devem continuar combatendo a Dengue



A Secretaria de Saúde, da Prefeitura de Pedreira, convoca a população a continuar, de forma permanente, durante este período em que o Coronavíurus está em evidência, a combater o mosquito transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya, doenças que podem gerar outras enfermidades, como Microcefalia e Guillain-Barré e o Aedes Aegypti.

O período continua propício à proliferação do mosquito Aedes aegypti, e o risco de infecção não para. No entanto, a recomendação é não descuidar nenhum dia do ano e manter todas as posturas possíveis em ação para prevenir focos. “Por isso, a população deve ficar atenta e redobrar os cuidados para eliminar possíveis criadouros do mosquito. Só assim vamos evitar que a doença se propague”, ressalta a secretária municipal de Saúde, Ana Lucia Nieri Goulart.

Com a chegada do verão no Brasil e da chuva em diversas regiões, uma preocupação de saúde pública aumenta: o crescimento da circulação do mosquito Aedes aegypti e das doenças associadas a ele como Dengue, Zika e Chikungunya.

Conforme o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde sobre o tema, lançado em dezembro, entre janeiro e novembro foram registrados: 971.136 casos prováveis de Dengue no Brasil, com 528 mortes. As maiores incidências se deram nas regiões Centro-Oeste (1.187,4 por 100 mil habitantes), Sul (931,3/100 mil) e Nordeste (258,6/100 mil).