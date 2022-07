Com a maior freada da temporada, Interlagos abre segunda metade de 2022 da Stock Car

Poder de frenagem dos carros da principal categoria do automobilismo brasileiro é posto à prova no mais conhecido autódromo brasileiro; fim de semana vê o retorno de Felipe Fraga e disputa intensa pela liderança do campeonato

A Stock Car Pro Series abre a segunda metade do campeonato 2022 no mesmo local onde iniciou a atual temporada, o Autódromo Internacional José Carlos Pace, no bairro de Interlagos, em São Paulo. Depois da disputa da Corrida de Duplas, em fevereiro, o tradicional circuito recebe a sétima etapa com a disputa pela liderança acesa e perspectivas de nova mudança de líder da tabela.

Isso porque o atual primeiro colocado na classificação geral, Daniel Serra, não estará em Interlagos no final de semana. O tricampeão da Stock Car, que tem 11 pontos de vantagem sobre o atual campeão Gabriel Casagrande, irá disputar as 24 Horas de Spa Francorchamps, na Bélgica, pela Ferrari. E com 56 pontos em disputa, o vice-líder tem bons prospectos na busca por recuperar a ponta.

Serra será substituído pelo tocantinense Felipe Fraga, campeão da Stock Car em 2016. Fraga, atualmente competindo no DTM, onde venceu a última prova, usará o número 74 no Chevrolet Cruze da Eurofarma-RC.

Interlagos é a pista que mais exige dos freios em todo calendário. A primeira curva de seus 4.309 metros, o S do Senna, é a que traz a frenagem mais intensa de toda a temporada para os discos Fremax e as pastilhas Fras-le. Os carros vêm pela reta principal a cerca de 240 km/h para contornar a primeira perna da curva a 75 km/h. Tamanha redução vem de uma forte frenagem que dura, em média, cinco segundos e o carro percorre pouco menos de 200 metros. A redução de 165 km/h em tão curto espaço e tempo gera uma desaceleração de 1,5 G, segundo os departamentos de engenharia da Fras-le e da Fremax.

Logo depois, na Reta Oposta, os pilotos também fazem significativa redução de velocidade para o contorno da Curva do Lago, reduzindo de 230 para 110 km/h em apenas 140 metros e três segundos. São os dois mais importantes pontos de ultrapassagem do traçado.

Outra curva famosa do traçado paulistano, o Laranjinha, é um rápido contorno à direita com duas tangências e inclinação negativa em relação ao ponto de apoio. Em apenas dois segundos, os discos Fremax e pastilhas Fras-le reduzem a velocidade de 200 para 125 km/h, em uma das curvas mais rápidas de Interlagos.

As temperaturas sobem também no chamado miolo do circuito: Pinheirinho, Bico de Pato e Junção – esta última, de grande importância, contornada em subida em direção à reta principal. Os discos de freio da Fremax são projetados para enfrentar até 720ºC em condições de corrida, enquanto as pastilhas de freio da Fras-le suportam até 840ºC sem prejuízo à eficiência e segurança do conjunto.

O fim de semana reserva dois treinos livres na sexta-feira (29), o classificatório no sábado (30) às 13h10 e no domingo (31) a largada da primeira prova acontece no mesmo horário; a segunda corrida tem largada programada para as 13h45. As provas do domingo têm transmissão ao vivo de Band, SporTV, canal oficial da Stock Car no YouTube, Motorsport.TV e outras plataformas digitais.

A FRAS-LE e a FREMAX são as fornecedoras oficiais de pastilhas e discos de freio da categoria, respectivamente, e trabalham em conjunto com as todas as equipes do grid para assegurar o melhor desempenho, segurança, eficiência e confiabilidade. A Fremax é a fornecedora dos discos desde 2004 e a Fras-le, desde 2016.

Fala, piloto!*

“Interlagos tem muitas curvas e boas retas que auxiliam na refrigeração dos freios. O carro ‘respira’ bem nestes trechos. A freada do S do Senna é a mais forte da pista, mas o trecho é um pouco inclinado, o que ajuda a parar o carro um pouco. Na parte interna do circuito, a gente vai com menos pressão no pedal do freio para tentar carregar bastante velocidade dentro das curvas. É uma pista exigente com os freios, mas não complicada. Para ser rápido, o foco tem de estar nos mínimos detalhes”.

(Felipe Fraga, Eurofarma-RC, Chevrolet Cruze, #74)

*Felipe Fraga substitui Daniel Serra nesta etapa.

A pista de Interlagos na ótica da FRAS-LE & FREMAX

“Interlagos é o circuito mais desafiador da temporada porque traz frenagens muito fortes. Exige muito dos freios, especialmente no fim da reta dos boxes, na frenagem para o S do Senna, que é muito forte e isso eleva muito a temperatura dos discos e das pastilhas. É um circuito muito competitivo, muito conhecido de todos os pilotos, então o equipamento é levado ao limite o tempo todo”.

(André Brezolin, engenheiro de projeto FRAS-LE & FREMAX)



7ª Etapa – Stock Car Pro Series 2022

SÃO PAULO (SP)

Autódromo Internacional José Carlos Pace

INTERLAGOS

Extensão: 4.309 metros

Sentido: anti-horário

Curvas: 13 (4 à direita e 9 à esquerda)

Características técnicas (nível 1 a 5 do menor para o maior):

Abrasividade do asfalto: 4

Força lateral: 4

Nível de exigência dos freios: 4

Pneu mais exigido: traseiro direito

Inauguração: 1940

Previsão climática: Mínima de 10ºC e Máxima de 22ºC, com sol entre algumas nuvens, sem possibilidade de chuva para o sábado e o domingo, de acordo com o AccuWeather.

Vencedores em 2022: Gabriel Casagrande/Gabriel Robe (resultado geral na soma das baterias); Gabriel Casagrande (corrida 1) e Enzo Elias (corrida 2)

*O Autódromo de Interlagos recebeu a Corrida de Duplas na abertura da temporada.



PROGRAMAÇÃO DA ETAPA:

Sexta-feira, 29 de Julho

08h35 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 1

09h25 – Stock Series – Shakedown

09h45 – Stock Car – Shakedown

10h40 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 2

11h30 – Stock Series – Treino Livre 1

12h10 – Stock Car – Treino Livre 1

14h05 – Stock Series – Treino Livre 2

15h40 – BRB Fórmula 4 Brasil – Classificação

16h10 – Stock Car – Treino Livre 2



Sábado, 30 de Julho

08h00 – Stock Series – Treino Livre 3

09h35 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

10h30 – Stock Series – Classificação

12h45 – Stock Car – Warmup

13h10 – Stock Car – Classificação

14h30 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 2 (18 minutos + 1 volta)

15h30 – Stock Series – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

Domingo, 31 de Julho

10h00 – Visitação aos boxes

11h30 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)

13h10 – Stock Car – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

13h45 – Stock Car – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

16h10 – Stock Series – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)



Sobre a FRAS-LE:

No mercado há mais de seis décadas e uma das cinco maiores fabricantes mundiais de materiais de fricção, a Fras-le, que faz parte das Empresas Randon, é uma marca reconhecida globalmente. Com mais de 12 mil referências nas marcas FRAS-LE & Lonaflex, a empresa coloca ao alcance do consumidor uma linha completa de produtos de fricção da mais alta qualidade, desenvolvidos e testados em seu Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, um dos mais bem equipados do mundo, que conta com laboratórios químico, físico, piloto e o Centro Tecnológico Randon, um centro de testes por excelência.

A empresa expandiu seu portfólio com a aquisição, em 2012, da Controil, que fabrica componentes para freios e embreagens e polímeros automotivos. Em 2018, mais 2.500 referências com a marca FREMAX foram incorporadas ao mix de produtos da FRAS-LE, com a aquisição da empresa, que produz discos, tambores de freios e cubos de roda.

Desde 2016, a Fras-le é a fornecedora oficial das pastilhas de freio dos carros da Stock Car, Stock Light e Mercedes-Benz Challenge. A FREMAX, desde 2004, também é a fornecedora oficial dos discos de freio da Stock Car, assim como das categorias Stock Light, Mercedes-Benz Challenge, Porsche GT3 Cup, Sprint Race e Old Stock

Recentemente, a FRAS-LE concluiu a aquisição da Nakata Automotiva que, dentre os principais itens estão amortecedores, terminais e barras de ligação e direção, pivô e bandejas de suspensão, juntas homocinéticas, componentes de eixos cardan e diferencial.