COM A “MÃO” NA BOTIJA: PM prende ladrão de residência minutos depois do crime e recupera objetos furtados

Reportagem: Susi Baião

Um homem de 30 anos, foi preso pela Polícia Militar na madrugada de terça-feira (16) depois de furtar diversos objetos de material de construção de uma residência na Rua Amazonas, no bairro Dom Bosco, em Jaguariúna.

A PM foi acionada pela Central de Operações da Polícia Militar (Copom) de que uma ocorrência de um furto estava em andamento. Uma equipe, composta pelo Cabo Bruno e Soldado Johny, se dirigiram até o local e foram informados pela vítima as características do suspeito.

Em patrulhamento pela Rua Tomaz Jasso, os agentes se depararam com um homem com as mesmas características, minutos depois, carregando vários objetos: canos de cobre e cantoneiras de alumínio. Ao ser questionado, o mesmo confessou ter praticado o delito.

De volta ao local do furto, o suspeito havia separado uma grande quantidade de canaletas de alumínio, fios de energia e um motor de betoneira que posteriormente o acusado iria voltar para buscar. Segundo a vítima, o prejuízo estipulado seria em torno de R$ 10 mil.

O suspeito foi preso em flagrante pelo crime de furto qualificado, foi conduzido até a delegacia onde ficou à disposição da Justiça.