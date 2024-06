COM A PRESENÇA DO MINISTRO JADER FILHO, JAGUARIÚNA LANÇA PEDRA FUNDAMENTAL DA 1ª OBRA NO PAÍS DO NOVO ‘MINHA CASA, MINHA VIDA’ NESTA SEXTA

A Prefeitura de Jaguariúna e o Governo Federal lançam nesta sexta-feira, dia 28 de junho, às 14h, a pedra fundamental do Condomínio Residencial Pôr do Sol, que terá 115 casas populares do Programa Minha Casa, Minha Vida, no bairro Parque Florianópolis. O evento vai contar com as presenças do prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, e do ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, e será realizado no local da obra.

O empreendimento em Jaguariúna – localizado na Rua Dr. Deodoro Reis, no Florianópolis – é o primeiro do Brasil a ser contemplado pelo novo Programa Minha Casa, Minha Vida e será inteiramente destinado a famílias da Faixa 1, com renda bruta familiar mensal de até R$ 2.640,00. Também é o primeiro projeto do novo programa, em todo o País, a começar as obras, segundo declaração do ministro Jader Filho.

Serão construídas 115 casas térreas de 54 metros quadrados, com sala, cozinha, banheiros, dois dormitórios, área de serviço e garagem. O projeto de Jaguariúna já estava pronto para ser executado, o que favoreceu a aprovação rápida da proposta junto ao Ministério das Cidades e o início das obras.

LANÇAMENTO DA PEDRA FUNDAMENTAL DO RESIDENCIAL PÔR DO SOL

Data: 28/06 (sexta-feira)

Horário: 14h

Local: Rua Dr. Deodoro Reis, s/nº – Parque Florianópolis – Jaguariúna