Com apoio da Prefeitura, Artur Nogueira recebe Feira Popular do Livro

Com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo,

Artur Nogueira receberá a Feira Popular do Livro – ação de

abrangência nacional que acontecerá no Calçadão da Avenida 15 de

Novembro, entre os dias 15 e 30 de setembro, das 8h às 20h.

A Feira Popular do Livro é uma iniciativa que tem alcançado diversas

cidades brasileiras, com o intuito de promover a literatura e incentivar

a leitura. Sua atividade principal é a comercialização de livros a

preços acessíveis.

De acordo com o secretário de Cultura & Turismo, Renato Carlini, a

parceria beneficiará a Biblioteca Municipal com uma doação de 100

livros. “Uma iniciativa que vai integrar a comunidade escolar e

população nogueirense, e que ainda promoverá turismo durante os quase

15 dias de evento”, disse.

Segundo a organização, a feira será palco para o encontro das

principais editoras, livrarias e distribuidoras do país, apresentando

seus mais importantes lançamentos para aproximadamente 1.200 títulos

com desconto de até 70% do preço de capa.

As temáticas e gêneros das obras são dos mais variados, incluindo

filosofia, literatura, mangá, quadrinhos, infantis, de culinária e

muitos outros. A Feira Popular do Livro é aberta ao público e

destinada a todas as faixas etárias.

SERVIÇO

Feira Popular do Livro

Quando: 15 a 30 de setembro

Horário: 08h às 20 h

Local: Calçadão da Av. 15 de Novembro, no Jardim Planalto

Aberta ao público e destinada a todas as faixas etárias

Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Artur Nogueira