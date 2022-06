Com apoio da Prefeitura, campanha do agasalho arrecada 20 toneladas em Artur Nogueira

Em mais uma edição, o Dia D da Campanha do Agasalho 2022 “Aqueça seu irmão” superou expectativas. Foram cerca de 20 toneladas de roupas, agasalhos e cobertores arrecadados em cinco horas de ação. A iniciativa, tradicional em Artur Nogueira, é do Liberdade Motoclube e dos Motociclistas da Cidade, e contou com intenso apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social e do Fundo de Solidariedade.

Na manhã deste domingo (19), motos, caminhões e carros de apoio circularam em bairros da cidade, a fim de coletarem doações em bom estado feitas pelos munícipes. A ação contou com reforço policial e agentes de trânsito, que garantiram a segurança do movimento.

O secretário de Assistência Social, Amarildo Boer, pontua que a participação maciça da sociedade foi um dos fatores responsáveis pelo sucesso da campanha. “Foi um belo trabalho em equipe. Ficamos impactados com a resposta dos moradores nogueirenses, que fizeram generosas doações. A união realmente faz a força. Nossos agradecimentos se estendem a todos que estiveram engajados na campanha, em especial ao Liberdade Motoclube e Motociclistas da Cidade – idealizadores do movimento”, disse.

Zé Creme, líder da campanha e presidente do Liberdade Motoclube, comemorou o sucesso de mais uma edição. “O resultado da ação é realmente prazeroso e gratificante. Essas 20 toneladas de roupas irão ajudar milhares de famílias vulneráveis do município”, disse.

O prefeito Lucas Sia destaca a importância de campanhas como essa. “Doar é um dos mais lindos gestos de solidariedade, Agradecemos imensamente a todos que colaboraram com essa nobre ação de amor ao próximo, e que aquecerá o frio de inúmeras famílias de Artur Nogueira”, frisou.

A data, horário e local da entrega das doações para a população serão informados em breve pelos canais oficiais da Prefeitura.