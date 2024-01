Com apoio regional, Guarda Municipal de Holambra recupera 2 motos roubadas ontem e hoje no Imigrantes

A Guarda Civil Municipal de Holambra recuperou nessa quinta-feira, 25 de janeiro, duas motos roubadas ontem à noite e hoje cedo no bairro Imigrantes. O primeiro crime, segundo apuração da GCM, teria acontecido por volta das 22h30. O veículo, a partir disso, foi acompanhado pelo sistema de monitoramento por vídeo da cidade, hoje com mais de 120 câmeras em funcionamento.

De acordo com o diretor municipal de Segurança e Trânsito, Antonio Reginaldo de Jesus Beleza Giron, o suspeito, menor de idade, foi encontrado na casa do pai e apresentado à Delegacia de Jaguariúna. A moto, por sua vez, foi devolvida ao proprietário.

O segundo caso, também no Imigrantes, foi registrado na manhã desta quinta-feira. Dois homens armados roubaram a moto de um casal que trafegava pelo bairro. Ambos, monitorados pela muralha digital, fugiram sentido Santo Antonio de Posse e, na sequência, se dirigiram a Jaguariúna. Em razão da mobilização policial, a moto roubada foi deixada pelos bandidos e recuperada pelas autoridades de segurança do município vizinho. A operação contou com a ajuda das guardas civis de todas as cidades percorridas pelos criminosos.

“Temos em Holambra um sistema de vigilância 24 horas que cobre todas as principais vias e acessos da cidade. Com isso, conseguimos acompanhar o desdobramento das ocorrências e contribuir para o solucionamento dos casos”, destacou o diretor. “Aqui, em nossa cidade, seguiremos atuando com absoluto rigor contra a criminalidade”.