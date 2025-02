Com Bloco da Vaca, Banda Louca e shows, Carnartur 2025 começa nesta sexta

O Carnaval está chegando, e a programação oficial do Carnartur 2025 promete agitar os foliões com muita música e animação. Entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março, a festa contará com apresentações de bandas, DJs e a tradicional participação do Bloco da Vaca.

O prefeito Lucas Sia (PL) destaca que o evento foi preparado para receber toda a família com segurança e diversão. “O Carnartur é um dos momentos mais esperados do ano pelos nogueirenses. Pensamos em uma programação para que todos possam aproveitar, desde as crianças até os adultos, sempre com segurança e organização. Esperamos todos vocês para essa grande festa!”, convida o prefeito.

A Corte da Folia, composta pela rainha Michele Carolina de Jesus Souza, o rei Momo Miller Vieira Fernandes, a 1ª princesa Cissa Martins e a 2ª princesa Val Godoy, também marcará presença.

A secretária de Cultura e Turismo, Ieda Ribeiro, reforça a importância da festividade para a cidade. “O Carnartur é uma tradição que fortalece a cultura local e movimenta a economia do município. Estamos preparando tudo com muito carinho para oferecer uma festa inesquecível para os foliões”, afirma.

CARNAVAL 2025 – PROGRAMAÇÃO

28/02 – Sexta-feira

Abertura do portão: 19h

Filhos da Vaca: 20h às 22h

Show Mr. Gasparzinho – Star Fox: a partir das 22h30

Encerramento: 1h30

Desocupação do recinto: 2h

01/03 – Sábado

Abertura do portão: 19h

Banda Louca: a partir das 20h

Show Samba Brazucas: a partir das 22h30

Encerramento: 3h

Desocupação do recinto: 3h30

02/03 – Domingo

Abertura do portão: 17h

Bloco da Vaca: 18h às 21h30

Show Cia do Bonde – DJ Caio Ferreira: a partir das 22h

Encerramento: 2h

Desocupação do recinto: 2h30

03/03 – Segunda-feira

Abertura do portão: 19h

Banda Louca: a partir das 20h

Show Banda Os Gravatas e DJ Pintado: a partir das 22h30

Encerramento: 3h

Desocupação do recinto: 3h30

04/03 – Terça-feira

Abertura do portão: 17h

Bloco da Vaca: 18h às 21h30

Show Banda Apice: a partir das 22h

Encerramento: 1h

Desocupação do recinto: 1h30

SEGURANÇA E REGRAS DO EVENTO

Para garantir a tranquilidade dos foliões, o Carnartur 2025 contará com forte esquema de segurança, incluindo a presença da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e segurança privada. Todos os foliões serão revistados na entrada do evento, e alguns objetos estarão proibidos, como invólucros de vidro, objetos cortantes, aerossóis, caixas de som, fogos de artifício e líquidos inflamáveis. Além disso, coolers serão permitidos apenas desmontados e passarão por inspeção.

A Secretaria de Saúde disponibilizará uma tenda de atendimento médico, com enfermeiros e socorristas de plantão. Equipes da Defesa Civil e da Fiscalização de Posturas também estarão presentes para garantir que a festa aconteça de forma organizada e segura.