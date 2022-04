Com estoques baixos, Pró-Sangue necessita de doações antes do feriado

A Pró-Sangue, vinculada à Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, precisa com urgência de doadores de sangue. Atualmente o estoque opera com apenas 36% da sua capacidade.

Atualmente, os sangues O-, O+, B- e B+ estão em situação de emergência, garantindo o abastecimento dos hospitais por menos de um dia. Já os tipos A+, A- e AB- estão em patamar crítico (para um dia).

A situação é preocupante, as reservas de sangue operam em condições de escassez e a Pró-Sangue está com dificuldade para reverter o cenário de criticidade. Pode haver risco de desabastecimento se o número de doadores não aumentar, comprometendo o tratamento de pacientes internados ou que dependem regularmente de transfusão.

Para mudar esse quadro, fazemos um apelo à população para agendar sua doação e ajudar quem precisa! Ainda há muitas vagas livres durante a semana, pelo sistema de agendamento online da Pró-Sangue, que pode ser acessado pelo site www.prosangue.sp.gov.br.

Com a reforma do posto Clínicas a agenda dos outros locais de doação foi intensificada. A seguir veja como fica o funcionamento dos postos de coleta, que atenderão em horários diferenciados no próximo feriado.

Posto Dante Pazzanese

Dias 12, 13 e 14/04 – aberto, das 8 às 16h30

Dia 15/04 – fechado (Sexta-Feira da Paixão)

Dia 16/04 – aberto, das 8 às 16h00 (Sábado de Aleluia)

Posto Mandaqui

Dias 12, 13 e 14/04 – aberto, das 8 às 16h30

Dia 15/04 – aberto, das 8 às 16h30 (Sexta-Feira da Paixão)

Dia 16/04 – aberto, das 8 às 16h00 (Sábado de Aleluia)

Dia 23/04 – aberto, das 8 às 16h00

Posto Osasco

Dia 12, 13 e 14/04 – aberto, das 8 às 16h30

Dia 15/04 – fechado (Sexta-Feira da Paixão)

Dia 16/04 – aberto, das 8 às 16h00 (Sábado de Aleluia)

Posto Barueri

Dia 12, 13/04 – aberto, das 8 às 16h00

Dia 14/04 – fechado (ponto facultativo em Barueri)

Dia 15/04 – fechado (Sexta-Feira da Paixão)

Posto Stella Maris

Dias 12, 13 e 14/04 – aberto, das 8 às 16h00

Dia 15/04 – fechado (Sexta-Feira da Paixão)

Posto Carapicuíba

Dia 12, 13 e 14/04 – aberto, confirmar horário no site

Dia 15/04 – fechado (Sexta-Feira da Paixão)

Agendamento pelo site: www.prosangue.sp.gov.br



Requisitos – Além de fazer seu agendamento pelo site da Pró-Sangue (www.prosangue.sp.gov.br), o candidato deve verificar os requisitos básicos para doação, sendo os principais: estar em boas condições de saúde e alimentada, ter entre 16 e 69 anos (para menores de idade, consultar site da Pró-Sangue), pesar mais de 50 kg e levar documento de identidade original com foto recente, que permita a identificação do candidato.

Recomenda-se também evitar alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem à doação e, no caso de bebidas alcoólicas, 12 horas antes. Se o candidato estiver com gripe ou resfriado, não deve doar temporariamente. Mesmo que tenha se recuperado, deve aguardar uma semana para que esteja novamente apto à doação.

Vale lembrar que o coronavírus está incluído nos critérios de triagem e pode trazer alguns impedimentos para as pessoas que se infectaram ou que tiveram contato com pacientes infectados (no site da Pró-Sangue é possível obter mais informações).

No mais, outros impedimentos poderão ser identificados durante a entrevista de triagem. Nesse sentido, confira os pré-requisitos básicos à doação, para que você não perca a viagem quando chegar a um dos nossos postos de coleta. E não deixe de conferir o horário de atendimento dos postos.

Todas estas informações estão disponíveis no site www.prosangue.sp.gov.br. Para demais dúvidas, consultar o Alô Pró-Sangue (11 4573-7800). A doação de sangue continua sendo segura e medidas cautelares estão sendo adotadas nos postos de coleta, de modo a preservar os candidatos e os colaboradores.