COM FANTASIAS CONFECCIONADAS PELO FUNDO SOCIAL, BLOCO DA TERCEIRA IDADE SERÁ ATRAÇÃO NO CARNAVAL DE JAGUARIÚNA

O tradicional Bloco da Terceira Idade “Sem Pecado e Sem Juízo” vai voltar à ativa neste Carnaval. Os detalhes do retorno do bloco foram definidos nesta quarta-feira, dia 5 de fevereiro, em reunião no Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna.

O bloco irá desfilar no sábado de Carnaval, dia 1º de março, às 20h30. A concentração será no Museu Ferroviário, no Centro Cultural, a partir das 19h.

No total, são 45 foliões acima de 60 anos inscritos. Além de integrarem o bloco carnavalesco, eles também participam de várias ações do Município voltadas à melhor idade, como o Baile da Terceira Idade e atividades esportivas e assistenciais.

Segundo a diretora do Fundo Social, Áurea Valério Klier Monteiro, a confecção de todas as fantasias que serão usadas pelos foliões está sendo realizada pelo Fundo Social de Solidariedade.

“Estamos muito felizes em ver o Bloco ‘Sem Pecado e Sem Juízo’ de volta às ruas, levando alegria e mostrando que a melhor idade tem muita energia e disposição para celebrar. O Fundo Social preparou cada detalhe com carinho, inclusive as fantasias, feitas especialmente para nossos foliões”, disse a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna, Bernadete Hilario.

Fotos: Thiago Carvalho