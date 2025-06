Com foco na COP 30, Campinas sedia 2º Encontro Regional Sudeste do ICLEI Considerado um dos principais eventos preparatórios para a 30ª Conferência das Partes da ONU sobre Mudança do Clima, evento começa nesta quarta-feira (11)

Gestores públicos municipais e estaduais, representantes do Governo Federal, organizações internacionais, entidades do terceiro setor, pesquisadores, técnicos e parceiros acadêmicos estarão reunidos em Campinas a partir desta terça-feira (11) para o 2º Encontro Regional Sudeste do ICLEI Brasil. O evento, que segue até sexta-feira (13), será realizado no Hotel Premium, no distrito de Nova Aparecida, e tem como tema “Conectando Cidades Rumo à COP 30”. O evento é promovido pela Prefeitura de Campinas em parceria com o ICLEI (Governos Locais pela Sustentabilidade).

Considerado um dos principais eventos preparatórios para a 30ª Conferência das Partes da ONU sobre Mudança do Clima (COP 30), que ocorrerá em novembro, em Belém (PA), o Encontro propõe ser um espaço estratégico de debate e articulação em torno da sustentabilidade urbana.

Com uma programação diversificada, o evento inclui palestras, mesas-redondas, oficinas e visitas técnicas, promovendo a troca de experiências e a integração de saberes. O objetivo é fortalecer a atuação conjunta dos municípios da Região Sudeste no desenvolvimento de iniciativas sustentáveis, com ênfase na participação social na formulação e execução de políticas públicas.

Além disso, o Encontro visa estimular a formação de parcerias e oferecer oportunidades de networking, fomentando a cooperação entre diferentes níveis de governo, a inclusão e a inovação.

A expectativa é reunir representantes dos 40 governos locais associados ao ICLEI Brasil na Região Sudeste, além de convidados do setor privado, da sociedade civil e da comunidade acadêmica, tanto da região quanto de outras partes do país.

“Este Encontro do ICLEI em parceria com a Prefeitura de Campinas é um marco importante na preparação das cidades rumo à COP 30. Além de exercitar o federalismo climático, por meio de uma série de diálogos com o Governo Federal, materializa também boas práticas de cidades que estão na vanguarda da ação climática, sempre na perspectiva da sua integração com a Nova Agenda Urbana e com a agenda global de biodiversidade”, afirma Rodrigo Perpétuo, Secretário-Executivo do ICLEI América do Sul.

Destaques da programação

Uma programação paralela já teve início nesta segunda-feira (10) com a oficina técnica regional do Processo Participativo de Construção do Plano Nacional de Arborização Urbana (PlaNAU), realizada na Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Na quarta-feira (12), um dos momentos mais aguardados será a palestra magna da pesquisadora Thelma Krug, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Ela abordará o papel estratégico das cidades no cumprimento das metas climáticas brasileiras, tanto na mitigação quanto na adaptação às mudanças climáticas.

O evento se encerra na sexta-feira (13), com visitas técnicas à Usina Verde de Compostagem e ao Centro de Educação Ambiental da Mata de Santa Genebra.

Documento final: Carta Campinas

Ao fim do encontro, será elaborada a “Carta Campinas”, um documento que reunirá as principais propostas e contribuições da Região Sudeste. A Carta será apresentada na COP 30 como um posicionamento conjunto dos municípios da região em prol da agenda climática global.

Encontro e agenda ambiental

O 2º Encontro Regional Sudeste tem como objetivo central ressaltar o protagonismo dos governos subnacionais na agenda ambiental brasileira, destacando temas como federalismo climático, integração das agendas de biodiversidade e clima, e implementação de ações locais alinhadas às metas globais, além de medidas de mitigação, adaptação e resiliência voltadas para a transição energética e soluções de baixo carbono.