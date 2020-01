Com mais unidades, horário ampliado e novos serviços, Saúde de Jaguariúna é avaliada como a melhor da RMC

A rede municipal de Saúde em Jaguariúna é ampla e oferece um atendimento qualificado e com alto grau de satisfação atestado pela população. É o que aponta a mais recente pesquisa feita pelo Indsat (Índice de Satisfação dos Serviços Públicos) referente ao quarto e último trimestre de 2019 (meses de outubro, novembro e dezembro).

Com 653 pontos obtidos (alto grau de satisfação) nas entrevistas em domicílio feitas com a população, a Saúde em Jaguariúna lidera como a melhor entre as 15 maiores cidades da RMC (Região Metropolitana de Campinas), aponta a pesquisa de campo do Indsat. A pontuação vai de um universo de 350 pontos a 800 ou mais e é realizada a cada três meses.

O objetivo, conforme pesquisadores do Indsat, é avaliar o grau de satisfação dos usuários dos serviços públicos oferecidos pelas Prefeituras. Para a secretária de saúde do Município, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão, o resultado justifica as ações e iniciativas implementadas desde 2017, o que inclui ainda o constante aperfeiçoamento profissional oferecido às equipes que cuidam do atendimento e os funcionários que lidam diretamente com o público.

A estrutura da Secretaria de Saúde, segundo Maria do Carmo, é formada por 10 UBS’s (Unidades Básicas de Saúde), das quais cinco entraram em funcionamento a partir de 2017, quando a atual gestão teve início. “Colocamos para funcionar unidades de saúde nos bairros Cruzeiro do Sul, Zambon, Nova Jaguariúna, Fontanella e Roseira de Cima”, além de termos implantado melhorias em vários outros setores”, explica.

As melhorias, conforme a Secretaria de Saúde, incluem ainda a criação do Centro de Referência da Mulher, também conhecido como “Casa da Mulher”, e consultórios odontológicos nas UBS’s da Vila Miguel Martini e nos bairros Guedes e Fontanella. Além disso, as unidades de Saúde da Vila 12 de Setembro, Jardim Florianópolis e Cruzeiro do Sul tiveram seus horários de atendimento aos usuários ampliados.

“Antes, elas fechavam no final da tarde, mas agora funcionam até as 20h, que é para facilitar o atendimento fora dos horários comerciais”, justifica a secretária. Outra inovação foram os serviços oferecidos pelo Posto de Atendimento Médico Veterinário (PAMV), inaugurado pela Prefeitura em setembro de 2018. Ali, mediante agendamento prévio, são realizadas inclusive castrações gratuitas em animais domésticos de quem não tem condições financeiras de pagar um veterinário particular.

SERVIÇOS PÚBLICOS

Indsat menor que 350 pontos = Baixíssimo Grau de Satisfação

Indsat entre 350 e 499 pontos = Baixo Grau de Satisfação

Indsat entre 500 e 649 pontos = Grau Médio de Satisfação

Indsat entre 650 e 799 pontos = Alto Grau de Satisfação

Indsat igual ou maior que 800 pontos = Grau de Excelência

Reportagem: Aluízio Santana

Fotos: Ivair Oliveira/Arquivo PMJ