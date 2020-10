Com média semanal abaixo de 100 mortes, SP volta a patamar de abril

O Governador João Doria anunciou nesta quarta-feira (28) que a média móvel semanal de mortes por coronavírus em São Paulo caiu a menos de cem óbitos pelo segundo dia seguido. É o patamar mais baixo registrado em todo o estado desde o mês de abril.

“O estado registrou uma queda de mortes de 23% em relação aos últimos 15 dias e de 44% em comparação aos últimos 30 dias. Boas notícias que comprovam o êxito do Plano São Paulo em nosso estado, mas que exigem cuidado, atenção e prevenção por parte da população”, afirmou Doria.

De acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde, a média móvel semanal de mortes por COVID-19 chegou a 91 casos nesta quarta. Uma semana antes, o mesmo índice havia ficado em 119 óbitos em decorrência do coronavírus nos 645 municípios paulistas.

As médias móveis semanais de mortes em São Paulo estão em queda desde a medição do dia 16 de setembro. Naquela data, o índice foi de 205, e depois sofreu sucessivas reduções por seis semanas até a média mais atualizada e abaixo de cem mortes.

“Nós passamos um bom período tendo uma média móvel de 250 óbitos, conseguimos reduzir para em torno de 200, e hoje estamos com 91 mostrando uma redução constante, com segurança. Hoje, nós ficamos abaixo dos cem casos diários na média móvel, é um dado muito relevante”, declarou João Gabbardo, Coordenador executivo do Centro de Contingência do coronavírus em São Paulo.

Em relação ao número de casos, a média móvel semanal em São Paulo vinha registrando quedas expressivas desde 16 de setembro, quando o índice chegou a 6.122. Depois, passou a 6.078 (23/9), 4.808 (30/9), 4.447 (7/10), 4.044 (14/10) e 4.029 (21/10). Nesta quarta, porém, a taxa voltou a subir para 4.332, mas ainda abaixo ao verificado no início de outubro.

Mesmo com números que apontam para o controle da pandemia em São Paulo, as autoridades estaduais de saúde reforçaram que a população precisa manter as normas de distanciamento social, higiene pessoal e uso obrigatório de máscaras em locais públicos.

“Temos que manter todas as normas e regras sanitárias para que a gente possa manter o controle da pandemia no nosso estado” afirmou o Secretário de Estado de Saúde Jean Gorinchteyn. “Nós estamos olhando para a Europa e vendo o que está acontecendo nos países europeus. As medidas e recomendações devem ser mantidas e fortalecidas”, acrescentou Gabbardo.

Balanço COVID-19

No balanço apresentado nesta quarta pela Secretaria de Estado da Saúde, São Paulo registra 1.103.582 casos e 39.007 mortes decorrentes do coronavírus. A taxa de ocupação de UTIs no estado é de 39,2%, com 3.147 pacientes internados em UTI e outros 4.123 em enfermarias, entre casos confirmados e suspeitos. Os casos recuperados chegam a 995.809, com 120.439 altas hospitalares.