Com o Cruze dominando as primeiras posições, Galid dá as cartas no Velocitta

Sexta-feira, 16 de Outubro de 2020

Com o Cruze dominando as primeiras posições, Galid dá as cartas no

Velocitta

Três modelos da Chevrolet conquistaram do 1º ao 3º posto nos treinos

desta sexta-feira

Galid: melhor piloto da sexta-feira no Velocigtta

(Duda Bairros/Stock Car)

O líder Cesar Ramos ficou com o 19o lugar: foco na corrida

(Duda Bairros/Stock Car)

Casagrande: novamente entre os mais rápidos da sexta-feira

(Duda Bairros/Stock Car)

Cena dos treinos no Velocitta: corridas terão transmissão ao vivo

(Duda Bairros/Stock Car)

O final de semana da Stock Car no Autódromo Velocitta, no interior de São Paulo, começou com os pilotos equipados com o modelo Cruze exercendo um domínio inicial. Nesta sexta-feira, as três primeiras posições foram conquistadas pelos modelos da Chevrolet, com Galid Osman cravando o melhor tempo em treino pela primeira vez na temporada. Outro nome a destacar é o jovem Gabriel Casagrande, foi o maior pontuador na etapa de Londrina e novamente se mostrou competitivo, garantindo o segundo tempo. O paranaense Julio Campos ficou em terceiro, com Nelsinho Piquet conquistando a melhor colocação dos Toyota Corolla, no quarto lugar. Entre os líderes do campeonato, o melhor foi o paranaense Ricardo Zonta, que ocupa o segundo lugar na pontuação e ficou com o sétimo lugar no treino de hoje. O líder do campeonato, Cesar Ramos, fez um treino focado em ritmo de corrida – e não buscando o desempenho máximo do carro – e por isso registrou apenas o 19º lugar. Ramos e Zonta estão equipados com modelos Toyota Corolla. “Esse está sendo um ano em que a gente tem variado muito em desempenho”, avaliou o primeiro colocado de hoje, Galid Osman. “Mas estou muito feliz, pois aqui eu saí dos boxes muito fortes logo de cara. Eu era primeiro ou segundo do grupo com os pneus velhos. Nossa equipe evoluiu muito para essa etapa, então acredito que esse final de semana será muito bom”, resumiu Galid. “Graças a Deus a gente tem sempre começado o final de semana bem, como aqui”, disse Gabriel Casagrande. “Desde Londrina a gente está bem pra caramba nas sextas – feiras. Vamos torcer para que amanhã as condições climáticas sejam parecidas, pois dessa forma já temos o carro preparado para isso. É muito difícil saber qual a condição em que cada piloto estava agora, mas é um indicativo de que a gente está bem. Temos ainda como melhorar o carro, então temos tudo para brigar pelas primeiras posições”, concluiu. Cesar Ramos lidera a pontuação com 146 pontos, seguido por Zonta (132), Thiago Camilo (130) e Ricardo Maurício (130), e Rubens Barrichello (126). A Stock Car retorna às pistas neste sábado, às 8h40, com o Treino Livre 2, exibido ao vivo no canal @stockcarchannel no YouTube. Também ao vivo, o Sportv2 transmite o classificatório neste sábado a partir das 12h, com as duas largadas do domingo sendo mostradas a partir das 10h30. Confira o resultado completo do TL1:

1º – Galid Osman (Shell V-Power/Chevrolet Cruze) – 1min31s280 2º – Gabriel Casagrande (R. Mattheis/Chevrolet Cruze) – 1min31s327

3º – Julio Campos (Crown Racing/Chevrolet Cruze) – 1min31s549

4º – Nelson Piquet Jr. (Full Time Bassani/Toyota Corolla) – 1min31s672

5º – Matías Rossi (Full Time Sports/Toyota Corolla) – 1min31s681

6º – Gaetano di Mauro (Vogel Motorsports/Chevrolet Cruze) – 1min31s711

7º – Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla) – 1min31s852

8º – Átila Abreu (Shell V-Power/Chevrolet Cruze) – 1min31s938

9º – Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze) – 1min31s972

10º – Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze) – 1min32s005

11º – Cacá Bueno (Crown Racing/Chevrolet Cruze) – 1min32s128

12º – Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze) – 1min32s148

13º – Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze) – 1min32s163

14º – Rubens Barrichello (Full Time Sports/Toyota Corolla) – 1min32s315

15º – Diego Nunes (Blau Motorsport/Chebrolet Cruze) – 1min32s340

16º – Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze) – 1min32s428

17º – Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla) – 1min32s435

18º – Pedro Cardoso (R. Mattheis/Chevrolet Cruze) – 1min32s462

19º – Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla) – 1min32s564

20º – Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla) – 1min32s651

21º – Rafael Suzuki (Full Time Bassani/Toyota Corolla) – 1min32s694

22º – Guilherme Salas (KTF Sports/Chevrolet Cruze) – 1min32s838

23º – Lucas Foresti (Vogel Motorsports/Chevrolet Cruze) – 1min33s765

24º – Tuca Antoniazi (Hot Car Competições/Chevrolet Cruze) –

1min35s246

CLASSIFICAÇÃO APÓS SEIS ETAPAS

1º – Cesar Ramos – 146 pontos

2º – Ricardo Zonta – 132

3º – Thiago Camilo – 130

4º – Ricardo Maurício – 130

5º – Rubens Barrichello – 126

6º – Daniel Serra – 119

7º – Átila Abreu – 116

8º – Rafael Suzuki – 104

9º – Allam Khodair – 103

10º – Nelsinho Piquet – 99

11º – Gabriel Casagrande – 93

12º – Bruno Baptista – 91

13º – Denis Navarro – 80

14º – Julio Campos – 70

15º – Cacá Bueno – 69

16º – Diego Nunes – 67

17º – Galid Osman – 57

18º – Guilherme Salas – 57

19º – Lucas Foresti – 52

20º – Gaetano di Mauro – 52

21º – Matías Rossi – 45

22º – Pedro Cardoso – 35

23º – Marcos Gomes – 27

24º – Tuca Antoniazzi – 24

25º – Vitor Genz – 11

26º – Vitor Baptista – 8

VENCEDORES EM 2020:

Goiânia: Ricardo Zonta e Rubens Barrichello

São Paulo: Nelsinho Piquet e Ricardo Zonta

Londrina: Rafael Suzuki e Ricardo Maurício

Cascavel: Thiago Camilo, Bruno Baptista e Daniel Serra

AUTÓDROMO VELOCITTA

Últimos resultados

Data: 10 de novembro de 2019

Pole Position: Thiago Camilo

Vencedor Corrida 01: Thiago Camilo

Vencedor Corrida 02: Bruno Baptista

Distância: 25 voltas ou 85,95km (Corrida 1) e 28 voltas ou 96,26km

(Corrida 2)

Extensão da pista: 3.438 metros

VENCEDORES NO VELOCITTA

Provas realizadas: oito corridas desde 2017

1) Felipe Fraga, Átila Abreu e Thiago Camilo, 2 vitórias

4) Rubens Barrichello e Bruno Baptista, 1

PROGRAMAÇÃO DA 7ª ETAPA

Sábado, 17 de outubro

08h40 – 09h10 – 2º treino Stock Car – 1º Grupo

09h20 – 09h50 – 2º treino Stock Car – 2º Grupo

10h05 – 10h35 – 3º treino Stock Light – 1º Grupo

10h45 – 11h15 – 3º treino Stock Light – 2º Grupo

12h15 – 12h50 – Classificação Stock Car

13h05 – 13h20 – Classificação Stock Light

16h00 – Largada 4ª etapa Stock Light – Corrida 01, 30 minutos + 1

volta

Domingo, 18 de outubro

11h00 – Largada 7ª etapa Stock Car, Corrida 01 – 30 minutos + 1

volta

11h55 – Largada 7ª etapa Stock Car, Corrida 02 – 30 minutos + 1

volta

13h20 – Largada 4ª etapa Stock Light, Corrida 02 – 30 minutos + 1

volta

CALENDÁRIO 2020

7ª etapa – Velocitta, 18 de outubro

8ª e 9ª etapas – Curitiba, 07 e 08 de novembro

10ª e 11ª etapas – Goiânia, 21 e 22 de novembro

12ª etapa – São Paulo, 13 de dezembro

