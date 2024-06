Com percurso de 10 km, 4º Pedal Solidário será realizado neste domingo, dia 30

Crédito: Arquivo PMC

Além de incentivar a prática de atividades com bicicleta, o evento arrecada alimentos que serão destinados ao Banco de Alimentos de Campinas

Será realizado no próximo domingo, 30 de junho, o 4º Pedal Solidário, com início às 9h no antigo Kartódromo, entrada pelo portão 6 da Lagoa do Taquaral. O evento é promovido pelo Campinas Bike Clube, com o apoio de 16 grupos de ciclismo e da Prefeitura de Campinas, por meio das secretarias municipais de Esportes e Lazer, Transportes e da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec).

Além de incentivar a prática de atividades físicas com bicicleta, o 4º Pedal Solidário vai receber doações de alimentos (ou R$ 30), que serão encaminhadas para as 120 entidades assistenciais cadastradas e atendidas pelo Banco de Alimentos de Campinas. Na edição do ano passado, o Pedal Solidário arrecadou 900 Kg de alimentos e a participação de mil ciclistas.

Com percurso de 10 km, o passeio terá ritmo leve e é aberto ao público em geral, famílias e ciclistas iniciantes.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas antecipadamente pelo link 4° Pedal Solidário CBC 30/06/2024 em Campinas – Sympla. Os 200 primeiros inscritos serão contemplados com uma camiseta do evento (mediante comprovação da doação ou PIX).

Mais informações no Instagram do Campinas Bike Clube (@cbc_campinasbikeclube). No dia do evento, haverá uma mesa para inscrições e recepção das doações de alimentos. Também serão entregues aos inscritos pulseiras numeradas para o sorteio de uma bicicleta de mountain bike (modelo Sense One), que será feito no final do passeio para os presentes.

Serviço

4º Pedal Solidário

Data: Domingo, dia 30/06

Horário: às 9h

Local: entrada pela Avenida Dr. Heitor Penteado, Portão 6, antigo Kartódromo. Percurso: 10km, para o público em geral.

Inscrição: 5Kg de alimentos (arroz, feijão ou macarrão) ou R$30.

Inscrições antecipadas pelo link 4° Pedal Solidário CBC 30/06/2024 em Campinas – Sympla e envio do comprovante pelo whatsapp (19) 996230061 até 28/06/2024 (solicite a confirmação do recebimento).