Com poemas de Conceição Evaristo e Florbela Espanca, Estúdio Flamenco Soniquete estreia espetáculo em Campinas

Intitulada “9 Poemas”, obra provoca diálogo entre figuras distintas, mas relevantes na luta pelo direito das mulheres; confira a programação completa

Duas poetas de gerações e contextos sociais distintos inspiram o espetáculo de dança “9 Poemas”, do Estúdio Flamenco Soniquete, interpretado pelas artistas Mariana Abreu, Renata Oliveira, Josi Azevedo e Naia Prata. No palco elas dão vida, entre palavras e movimentos, a obras selecionadas das escritoras Conceição Evaristo e Florbela Espanca, figuras que inspiram gerações de mulheres na afirmação de sua arte e existência. As apresentações, sempre com entrada gratuita, acontecem a partir desta sexta-feira (8) até dia 24 de maio em vários locais de Campinas/SP. Confira abaixo a programação completa.

Em “9 Poemas”, que tem direção artística/geral de Mariana Abreu, as bailarinas/intérpretes representam quatro poesias de cada autora: “Meia Lágrima”, “Do fogo que em mim arde”, “Da calma e do silêncio” e “A noite não adormece nos olhos das mulheres”, de Conceição Evaristo; e “Ruínas”, “Vaidade”, “Eu” e “Castelã da Tristeza” de Florbela Espanca.

Mariana Abreu e Josi Azevedo trazem para esta apresentação as influências do flamenco e Renata Oliveira, as raízes afro. Naia Prata soma com a interpretação poética dos versos das autoras, que ganham corpo com uma trilha sonora original criada em conjunto por Denis Sartorato, Isadora Arruda, Edu Guimarães e Yandara Pimentel, construindo uma camada potente para a montagem que tem direção cênica de Moacir Ferraz.

Desta fusão de versos das duas poetas, o público vivencia uma poesia-diálogo-coreografia que se concretiza nos corpos de todas as intérpretes, numa celebração das possibilidades de conexão e na potência individual de firmar humanidade no diálogo.

Projeto realizado com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Campinas, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e do Fundo de Investimentos Culturais de Campinas – FICC 2024.

Ficha técnica

Direção Artística/Geral: Mariana Abreu | Direção Cênica: Moacir Ferraz | Direção Musical: Denis Sartorato | Criação/Roteiro: Elenco | Bailarinas/Intérpretes: Naia Prata, Josi Azevedo, Mariana Abreu, Renata Oliveira | Músicos: Denis Sartorato, Edu Guimarães, Isadora Arruda, Yandara Pimentel | Figurino e Cenário: Jaqueline Ramirez, Mariana Abreu, A Fulana, Vanda Ferreira de Abreu | Design de Luz e Operação: Eduardo Brasil | Design de Som e Operação: William “Zirikito” | Produção: Wannyse Zivko (Arte & Efeito) | Videodança: Diogo Angeli | Registro: Vitor Damiani | Design Gráfico/Web: Lari Siriani | Assessoria de Imprensa: Miguel Von Zuben | Intérprete de Libras: Josie de Oliveira Ananias

Serviço

Temporada de apresentações do espetáculo “9Poemas”

Entrada gratuita

Classificação etária: Livre

Acessibilidade: Libras

08/maio (sexta-feira) | 20h

Instituto de Artes da Unicamp (Sala AD01) | Rua Pitágoras, 500 – Cidade Universitária Zeferino Vaz

09/maio (sábado) | 19h30

Teatro Castro Mendes | Rua Conselheiro Gomide, 62 – Vila Industrial

22/maio (sexta-feira) | 19h

CEU Mestre Alceu | Rua Lasar Segal, 110 – Jardim Florence

23/maio (sábado) | 19h

Espaço Cultural Maria Monteiro | Rua Dom Gilberto Pereira Lopes, 412 – Conj. Hab. Padre Anchieta

24/maio (domingo) | 19h

Centro Cultural Casarão | Rua Aracy de Almeida Câmara, 291 – Barão Geraldo