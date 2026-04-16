JAGUARIÚNA RECEBE NOVA VAN PARA REFORÇAR O TRANSPORTE DE PACIENTES

A Prefeitura de Jaguariúna conquistou, por meio do Governo do Estado de São Paulo, uma nova van destinada ao transporte de pacientes da rede municipal de saúde. A chegada do veículo aconteceu nesta quarta-feira (15).

O novo veículo passa a integrar a frota da Secretaria Municipal de Saúde, ampliando a capacidade de atendimento e garantindo mais eficiência no deslocamento de pacientes que necessitam de consultas, exames e tratamentos em outras unidades e municípios.

Para a Secretaria de Saúde, a chegada da van representa mais um avanço no compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população.

A van destinada ao transporte possui capacidade para até 15 passageiros e é equipada com poltronas individuais reclináveis, proporcionando mais comodidade durante os trajetos.

O veículo conta ainda com sistema de climatização com tecnologia de purificação do ar, que auxilia na redução de contaminantes e assegura um ambiente mais saudável durante o transporte.

Foto: Diego Monarin