Com previsão de chuva o dia todo, vacinação contra raiva é adiada em Artur Nogueira

Ação aconteceria hoje (19) ao lado da escola CAIC, voltada aos

moradores do Vista Alegre e Parque dos Trabalhadores; vacinação foi

adiada para semana que vem

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio do Departamento de Zoonoses,

informa que o ponto de vacina contra a raiva, programado para acontecer

nesta quarta-feira (19), foi adiado para a próxima semana, devido ao

mal tempo. A ação ocorreria na Rua Xisto Pietrobon, e era voltada aos

moradores do bairro Vista Alegre e Parque dos Trabalhadores.

O setor explica que o cancelamento foi necessário pelo fato de que a

vacinação acontece em espaço aberto. Conforme a Defesa Civil do

município, a chuva deve se estender durante toda a manhã e tarde desta

quarta-feira.

A Zoonoses informa ainda que o ponto será instalado na quarta-feira

(26), no mesmo local e horário. A data poderá ser alterada caso as

condições climáticas não sejam favoráveis no dia.

VACINA NA ZOONOSES

Vale destacar que também tem vacinação às terças e quintas-feiras

na unidade da Zoonoses, localizada na Rua Laura Miranda, Nº 571, Jardim

Del’ Alamo, para aqueles que puderem levar. Lá, as doses são aplicadas

mediante agendamento pelo telefone (19) 3877-1505.