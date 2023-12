Com programação recheada, Prefeitura divulga atrações do Natal de Artur Nogueira

Cronograma inclui parada de Natal, cidade iluminada, shows especiais, festa solidária, apresentação da orquestra, e muito mais

Em clima de alegria e confraternização, a Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo, anuncia a programação especial “Natal Encantado no Berço da Amizade”.

Com previsão de abertura no dia 03, a programação segue até 31 de dezembro com diversas atrações culturais que encantarão adultos e crianças, além de pontos decorados pela cidade irradiando a magia do Natal.

O prefeito Lucas Sia (PSD) destaca que serão 30 dias de eventos, com apresentações da Orquestra Sinfônica Jovem e convidados, Parada de Natal, feira natalina, festa solidária, cantata, shows musicais, e muito mais.

“É com grande alegria que convido todas as famílias a se unirem a nós nesta temporada festiva em Artur Nogueira. Queremos compartilhar momentos especiais e construir memórias que perdurem. A magia do Natal estará presente em cada evento que preparamos com carinho para todos vocês”.

As decorações natalinas – com iluminação especial, elementos decorativos, casa do Papai Noel e outros -, estão sendo preparadas com muito carinho pela Administração Municipal e já podem ser vistas nas ruas e praças de diversos pontos da cidade, além de pontos turísticos de Artur Nogueira.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Parada de Natal

Desfile na Av. Fernando Arens, com Papai Noel

03 de dezembro

A partir das 18h

Réplica da Estação

3ª Feira do Pastel

07 de dezembro

08h às 23h

Av. Fernando Arens (ao lado do palco)

Feira Natalina

08 e 09 de dezembro

9h às 18h

Av. Fernando Arens (em frente à antiga Biblioteca)

Cantata de Natal

09 de dezembro

19h

Praça da Fonte / Coreto

Cultura Rock Especial

14 de dezembro

A partir das 20h

Praça da Fonte / Coreto

Shows musicais gospel com a Banda Kadoshi e a cantora Talita

15 de dezembro

A partir das 20h

Praça da Fonte / Coreto

Show com a dupla João Vitor & Samuel

16 de dezembro

A partir das 20h

Praça da Fonte / Coreto

Telão de clipes anos 80 / DJ Falcone

16 de dezembro

A partir das 21h30

Praça da Fonte / Coreto

Festa de Natal para famílias vulneráveis

17 de dezembro

9h às 15h

Praça CEU as Artes

Show com o grupo Samba Brazucas

17 de dezembro

A partir das 20h

Praça da Fonte / Coreto

Concerto Orquestra Sinfônica Jovem feat. Derico feat. Paulo Ricardo

19 de dezembro

A partir das 20h

Praça da Fonte / Coreto

Despedida do Papai Noel

22 de dezembro

19h às 21h

Réplica da Estação

Virada de ano / Réveillon

Show com Paloma Custódio

31 de dezembro

A partir das 22h

Praça da Fonte / Coreto