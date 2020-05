Com recursos do duodécimo da Câmara, Naott ganha van para transporte de assistidos

A Câmara Municipal de Holambra entregou ao executivo no final do ano passado, R$ 1 milhão economizados do orçamento do Poder Legislativo. A mesa diretora, formada pelo presidente Lucas Barbosa Simioni e pelos vereadores Eduardo Silva (vice-presidente), Mauro Sergio (1º secretário) e Edison Picão (2º secretário) solicitou ao executivo através de ofício, que parte do recurso do duodécimo fosse destinado a compra de uma van para os assistidos pelo Núcleo de Atenção e Orientação Terapêutica ao Trabalho, o Naott.

O veículo adquirido chegou essa semana ao paço municipal e será utilizada pelos integrantes assim que o projeto voltar a funcionar no fim da quarentena pelo novo coronavírus.

De acordo com o presidente da Casa de Leis, Lucas Barbosa Simioni, a devolução foi fruto de um trabalho minucioso de econômica em prol da população, “pedimos que a prefeitura aplicasse o dinheiro em ações de Educação e Saúde e na compra do veículo para o Naott, estamos felizes em contribuir para a realização desse sonho e uma necessidade antiga do projeto.”

“Havíamos assumido o compromisso de destinar uma van para uso exclusivo das pessoas assistidas pelo NAOTT. Isso proporcionará a todos mais adequação, conforto e segurança no deslocamento diário de casa para o projeto e também para as atividades externas. Uma ação junta do Executivo e Legislativo em favor desse grupo tão querido e tão especial,” comenta o prefeito de Holambra, Fernando Fiori de Godoy.

O NAOTT

O Núcleo de Atenção e Orientação Terapêutica ao Trabalho de Holambra, fundado há mais de 20 anos assiste atualmente 30 jovens e adultos holambrenses portadores de deficiência física ou mental. No espaço os participantes do projeto têm a oportunidade de atuar profissionalmente. Além disso, passam por atendimento psicológico, odontológico, fazem terapia ocupacional, praticam esporte e têm au la de ar tes gratuitamente.