Com resultados positivos, ADV de Artur Nogueira ocupa 2º lugar geral em Campeonato de Vôlei de Areia

Confira a classificação momentânea do torneio da Associação Pró Voleibol (APV)

A Associação Desportiva de Vôlei (ADV) de Artur Nogueira provou excelentes habilidades no Vôlei de Areia e continua garantindo bons resultados no campeonato da Associação Pró Voleibol (APV). Até aqui, duas duplas nogueirenses conquistaram o segundo lugar na tabela geral da temporada.

Apenas Araraquara está na frente das meninas da equipe B de Artur Nogueira. Já São Carlos, fica na frente da equipe B masculina. “Estamos muito confiantes para a próxima etapa, a ser realizada em agosto, e seguimos treinando para chegar no topo da classificação”, exclamaram os atletas nogueirenses.

Ao todo, Artur Nogueira está sendo representada por quatro duplas, que permanecem na competição:

A – Masculino: Ruan, Maike, Willian (13° lugar)

B – Masculino: João Vitor e Victor Dantas (2° lugar)

A – Feminino: Karoll e Thuania (5° lugar)

B – Feminino: Fran e Vitória (2° lugar)

O campeonato funciona em formato circuito e sete etapas são realizadas no total. As próximas etapas acontecerão em Piracicaba, Araraquara, e a grande final, em Rio Claro. Vale ressaltar que, para a final, somente os 4 primeiros colocados poderão disputar a fase ouro. Já na fase prata, jogam aqueles que ficarem em 5°, 6°, 7° e 8° lugar

A ASSOCIAÇÃO

A entidade Associação Desportiva de Voleibol (ADV) foi criada formalmente em 2018 através do Projeto de Lei Complementar 034/2018 na Câmara de Vereadores.

Porém, desde 2009, o grupo tem desempenhado um papel fundamental na vida de jovens, os quais têm levado o nome da cidade para outras regiões.